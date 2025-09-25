工程會現勘捷運棕線 桃市拚早日核定

捷運工程局針對棕線在BR08站預定地進行簡報，工程會委員提出各項問題。（捷工局提供）

2025/09/25 05:30

要求綠線G07站、棕線BR08站連通構想完善 捷工局允儘速修正補充相關資料

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院三月一日核定捷運棕線綜合規劃報告，桃園市政府捷運工程局已將「基本設計工程經費計畫書」送交通部及公共工程委員會（工程會）審議；工程會前天邀集相關部會人員現勘並召開審議會議，桃市捷工局長劉慶豐以簡報方式說明捷運棕線各項狀況，希望中央早日核定，讓工程進入實質招標階段。

工程會專家、委員於審議會議中點出，由於捷運綠線G07站、棕線BR08站仍有段距離，務求地上（下）連通構想完善，並請注意跨路線施工協調，其次則是靠近桃園車站部分，騎樓人行空間應於通車前一併考量改善；另BR07體育場車站出入口請縝密規劃、需可容納人流轉乘；此外棕線具有多處土地開發計畫，務請市府落實推動。

劉慶豐表示，捷工局會依委員及各單位所提意見儘速修正及補充相關資料，期盼審議通過後即辦理工程招標，展開實質建設作業。

捷運棕線現勘由工程會副主委李怡德及相關部會人員到場，劉慶豐等人至棕線BR01（萬大線共構站）及BR08站（桃園火車站）陪同會勘；審查會議也就捷運棕線計畫背景說明、路廊現況、工程設計理念與內容、替選方案評估、工程經費、施工期程規劃等重點進行簡報說明。

棕線具北北桃捷運系統整合效益

李怡德指出，從旅運需求角度來看，台鐵桃園火車站的吞吐量（旅運人數）僅次於台北車站，是全國第二大車站；此外，桃園區人口數也是僅次於新北板橋區，而現勘的捷運棕線是桃園通往雙北非常重要路線，也感謝新北及台北市政府代辦棕線BR01共構車站。

劉慶豐指出，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，通車後從桃園到迴龍只要十八分鐘，到台北市民權西路站只要四十三分鐘，捷運棕線對於通勤雙北的桃園市民來說，是非常重要的交通建設。

BR01站可轉乘萬大線及中和新蘆線

捷運棕線計畫全長十一．三八公里，設置二座高架、五座地下車站，並設有一段一．七八公里的維修軌銜接綠線G06站，總經費四五六．四九億元，此捷運線可在BR01站轉乘萬大線及中和新蘆線，縮短雙北與桃園間的通勤時間，進一步實現「北北桃一小時生活圈」願景。

