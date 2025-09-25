西濱高架苑裡段 橋下道路12月重鋪

西濱高架橋下苑裡段逾十年未重鋪，中央挹注近千萬將改善。圖為苑裡鎮代會主席洪晃琦（左）與鎮公所人員會勘。（洪晃琦提供）

2025/09/25 05:30

西平里出水路至海岸里運動中心前 全長1350公尺

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台六十一線西濱快速道路高架橋下方苗栗縣苑裡鎮平面道路段，常有大型車輛行經，路面經重車經年累月輾壓，出現損壞且久未修復，地方反映影響行車安全，苑裡鎮代表會主席洪晃琦接獲陳情，督促公所提報計畫，獲內政部國土管理署補助近一千萬元，加上公所自籌一百三十餘萬元，將重新鋪設出水路至海岸里運動中心前路段，預計十二月發包施工。

請繼續往下閱讀...

重車輾壓損壞 逾10年未改善

洪晃琦表示，台六十一線西濱快速道路高架橋下平面道路行經苑裡鎮房裡、海岸、西平、苑港等里，除居民使用，也有不少大型車輛出入，但道路已經超過十年未改善。他接獲海岸里里長吳易芯、西平里里長鄭亦翔反映道路狀況不佳需改善，經邀集相關單位會勘後，決議由鎮公所向中央提報計畫，爭取經費改善。

國土署補助990萬 公所自籌130萬

苑裡鎮公所表示，公所收到洪晃琦反映後，提報計畫向內政部國土管理署爭取，獲核准補助九百九十餘萬元，另鎮公所配合一百三十餘萬元，將重新鋪設出水路至海岸里運動中心前平面道路，估計十二月可望發包施工。

洪晃琦說，此工程將改善西平里出水路至海岸里運動中心路段，總長一千三百五十公尺、寬度約十一公尺，完工後提供良好道路品質，保障鎮民來往交通安全。

對於西濱快速道路高架橋下方苗栗縣苑裡鎮平面道路段老舊、逾十年未改善，鎮公所則說明，礙於苑裡鎮公所近幾年來財政困難，年度可用於道路養護及地方建設經費僅一百餘萬元，致使預算不足以養護苑裡鎮內老舊道路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法