學者：堰塞湖高200公尺 無法虹吸

2025/09/25 05:30

〔記者吳柏軒、楊媛婷／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，其今年七月成形，民眾不解為何直到九月下旬仍無法開挖或爆破洩洪？專家皆直言：「不可行！」理由包含阻擋湖水的壩體二公里長宛如小山炸不開，面對如此天災巨人，「最好的做法就是預測其動作，然後逃跑！」

據統計，該堰塞湖壩體容積高達二億立方公尺、長度二公里多，土石鬆軟如小山，滿水位水量九一〇〇萬噸，等同南化水庫。

中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群指出，該湖人工方式難處理，首先不可能把小山炸開，且炸彈會破壞環境，還恐引發二度崩塌；機器開挖則需上百台數十噸重挖土機同時作業，無法吊掛也無法開路上山；網傳要虹吸抽水，但虹吸僅能作用在八、九公尺內，壩體高二百公尺同樣不行。「人不能勝天！」陳樹群說，目前做法已是最佳。

台灣大學土木工程系教授游景雲也表示，該湖量體巨大，湖面面積一三七公頃，是台北大安森林公園五倍以上，且重機具進不去；最好方式是颱風季前改善下游狀況，監測水位讓居民撤離。游景雲說，前日溢流夾帶大量泥沙，當地回復正常恐需一年以上，馬太鞍溪若再次溢流，泥水恐從光復鄉右側堤防破口湧入。

