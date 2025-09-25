為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    紅色警戒了 徐榛蔚還在國外

    花蓮縣政府九月廿二日視訊報告時，是由副縣長顏新章代替，他一開始急忙解釋，由於縣長徐榛蔚人還在國外，馬上要趕回來了，所以特別向總統賴清德報告。（資料照，記者陸運鋒攝）

    2025/09/25 05:30

    張惇涵：劉世芳打電話通知要大規模撤離才回國

    〔記者花孟璟、鍾麗華／綜合報導〕馬太鞍溪上游堰塞湖因強颱豪雨潰流，光復鄉災情慘重，花蓮縣長徐榛蔚遭律師批「中央政府前後九次預警、廿二日一早發紅色緊急通報單，徐榛蔚還出國？」而行政院秘書長張惇涵昨受訪時表示，按照立院國民黨團總召傅崐萁的說法，徐榛蔚是因為內政部長劉世芳的一通電話才回國。

    中央氣象署早在四天前就預報路徑，但縣長徐榛蔚仍跑出國。光復鄉一名前部落主席說，部落對縣府救災很不滿意，災害發生後，前晚第一時間救災中心、消防隊電話都打不進去，旅外青年也不知家裡長輩狀況怎樣，「將心比心很難嗎？」

    前部落主席：縣府連基本疏散都沒做好

    他說，防災不是人命關天的事嗎？他能理解徐縣長因為花蓮地震後觀光「慘」業輸給台東，很著急所以想去日韓行銷，但「人不在，事情有做好大家也不會抱怨」，這次許多災民都在抱怨。

    他說，縣府連最基本的疏散都沒做好，香草場部落傳出卅位老人家因為沒有撤離、被大水冲走失蹤，以前從沒有這種感受，這次「想起來都要掉眼淚，第一次懷疑為什麼我們生在花蓮」。

    光復鄉民眾說，縣府沒有預料到受災範圍這麼廣，撤村範圍僅限光復堤防周邊，災民收容所放在光復商工一樓，結果全部淹掉，被收容反變受困，相當諷刺。

    張惇涵昨接受廣播專訪提及，廿一日中央災害應變中心已經一級開設，但當時徐榛蔚不在台灣，她是廿二日才回到台灣。張惇涵說，劉世芳說有聯繫徐榛蔚，但因徐不在國內，在韓國考察，所以後來跟副縣長與主秘做聯繫，進行撤離事宜。

    張惇涵指出，中央與地方為堰塞湖共聯繫九次，劉世芳廿一日晚間便向政院說明，依照專業評估要儘速撤離一千八百戶、約八千五百多人，廿二日一早國軍協助花蓮縣政府做大規模撤離。救災不應該是互推責任，地方、中央各有該做的工作，大家應該一起合作，而非推卸責任。

