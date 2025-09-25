為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    李鴻源：政府監測堰塞湖已盡全力

    前內政部長李鴻源指出，現任內政部長劉世芳曾親自致電，請他協助馬太鞍堰塞湖相關研究。（資料照）

    2025/09/25 05:30

    劉世芳早就邀組專業團隊 否則傷亡會更多 「炸掉是不可能的」

    〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀重大災情，光復市區淹水造成多人罹難、失聯，水利工程專家李鴻源昨透露，內政部長劉世芳曾親自聯絡請他協助，後續也依照研究團隊建議疏散八千人，「否則傷亡不會只是這樣」，政府單位已盡全力，但是否訂強制撤離規定及未來如何疏導引流是需要思考議題，在此之前僅能不斷監測、疏散。

    強制撤離規定 後續應思考

    李鴻源曾任內政部部長，他指出，此次馬太鞍堰塞湖出現後，農業部已做相關了解與監測，後來內政部劉世芳部長更親自打電話給他，請他協助做相關處理，他就召集了台大、陽明交大等校的水利、土木、地質、水土保持的專家組成團隊，針對堰塞湖變化的情形、因應措施進行評估。

    幸依團隊建議疏散八千人

    李鴻源提到，由於颱風來襲在即，團隊先就溢流可能產生潰壩的情況做推演，算出各種方案交給內政部，內政部也確實依照方案要求疏散超過七、八千人，「否則傷亡難以預估，不會只是這樣」。李鴻源認為，短時間要了解方案並決策，且實際疏散數千人並不容易，過程中大家都有盡最大努力，「應給公務員一點鼓勵」。民眾普遍對堰塞湖認識少，確實過程中有些人不願意疏散，是否訂定強制撤離規定，是後續應思考的問題。

    至於馬太鞍堰塞湖水量仍多，應該如何處理？李鴻源表示，「說炸掉是不可能的事情」，只能一點一點引流，可是要引流到哪裡、如何做，都必須縝密規劃，「是非常大的工程」。

