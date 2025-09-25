為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    權責很清楚／中央管監測 地方執行疏散

    馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    2025/09/25 05:30

    記者楊媛婷／特稿

    馬太鞍堰塞湖潰流致大量泥沙土水宛如海嘯般衝進花蓮光復鄉，迄今至少造成十四人死亡，不過林保署廿二日上午七時就通知花蓮縣府應即刻執行強制撤離，從通知花蓮縣府到溢堤超過卅小時，卻仍有民眾因未即時疏散受災罹難，這不是天災，是人禍！

    花蓮光復鄉民現仍泡在泥濘裡，苦不堪言，但更不堪的是，立委傅崐萁與一干國眾兩黨立委不忙著救災，只忙著噴政治口水，硬要中央扛全責。

    事實上，「國有林地堰塞湖應變標準程序」，載明地方政府要負責撤離通報、撤離及撤離解除，因應堰塞湖成立的中央地方跨部會專案小組，分工也非常明確，農業部林保署負責監測、示警，擬定當地民眾疏散計畫並撤離民眾的當責單位是花蓮縣政府。

    馬太鞍堰塞湖在七月廿六日形成後，林保署就展開監控，八月搭乘空勤總隊直升機布放水位計監控，更和花蓮縣府成立群組，即時傳遞堰塞湖監控資訊並多次開會討論。只是當中央詢問花蓮縣府與會人員花蓮撤離民眾計畫進度時，該員頻稱只是來開會，無法決定任何事。

    隨樺加沙颱風進逼，九月十九日的專案會議，花蓮縣消防局、民政處、農業處等人員僅「線上參與」，花蓮縣府看待「撤離計畫」的態度荒腔走板，導致光復鄉災情罹難者，幾乎全在中央強制撤離區內。

    人禍造成的悲劇已發生，堰塞湖仍在馬太鞍溪上游，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁與其試圖甩鍋，不如好好承擔起花蓮大家長責任，要會「分工」不能只會「分功」，與其大噴政治口水，不如挽起袖子流汗水和災民並肩收拾家園。

