自由日日shoot》大家都在忙救災 傅崐萁追著卓揆忙嗆聲

行政院長卓榮泰（左）昨赴花蓮勘災，立委傅崐萁（中）要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責，卓揆一度按住傅的手要他以救災為先，但傅仍自顧謾罵。（中央社）

2025/09/25 05:30

〔記者王峻祺、楊媛婷、李文馨／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰流，造成光復鄉十四人死、四十六人仍失聯。行政院長卓榮泰昨勘災，二度槓上國民黨立委傅崐萁，卓揆認為撤離計畫有瑕疵，傅反批行政院推諉責任，卓怒回：「大家都在救！」隨後二人又在前進指揮所爆發口角，傅崐萁繼續砲轟中央，卓揆打斷：「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」

卓揆心繫失聯者 傅吵釐清權責

卓榮泰昨赴花蓮勘災，面對死傷人數眾多，他表示，不是究責，但「為什麼在我們要求撤離的地方沒有執行撤離？」盼找出撤離計畫的瑕疵問題後，再進行研究改進。不過，傅崐萁卻認為行政院起初說沒有立即危險，批評「只出一張嘴」，還要卓揆當場釐清堰塞湖管理權責，並抱怨遭民進黨側翼惡意攻擊。

請繼續往下閱讀...

卓揆回應傅崐萁「現在不談這事」，更反問：「我們先救災可以嗎？」傅卻說：「都是我們在救災。」卓揆當場動怒回嗆：「大家都在救！」二人隨後回到指揮所，傅仍不斷批評中央，卓一度制止發言，見傅兀自謾罵，起身表示「這樣討論沒意義」。

傅狂罵、卓離席 徐榛蔚不發一語

卓榮泰強調，部會首長來是解決問題的，時間有限，傅想講去立法院講，傅回嗆「絕對會在立法院等你。」卓不滿回應：「人民等的不是這一刻，結束。」隨後離席。現場議員吵成一團，花蓮縣長徐榛蔚則不發一語。

堰塞湖協商 韓國瑜讚農業部積極

事實上，傅崐萁八月十三日在立院黨團協商時，曾要求將七月廿六日形成的馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，堰塞湖前日潰流後，傅崐萁反指農業部稱沒立即潰堤危險，隨即網路流傳大量相關影片。

不過檢視八月十三日協商完整影片，農業部長陳駿季當下回應，堰塞湖壩體長達一．七公里，專家評估無立即潰堤風險，但專家針對該堰塞湖的工程多次討論，若貿然開挖溢流道，會有較高風險，不過仍尊重傅崐萁提出的附帶決議，也會努力去做。當時立法院長韓國瑜還讚許農業部態度積極。

民進黨立委林楚茵強調，堰塞湖監控與警訊由中央負責，但撤離權責在「地方政府」，批「傅崐萁的影片只是害怕被檢討的卸責！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法