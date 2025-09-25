為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    堰塞湖潰流 光復14死46失聯

    昨日傍晚雨勢逐漸停歇，光復街道積水退去，居民著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    昨日傍晚雨勢逐漸停歇，光復街道積水退去，居民著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者陸運鋒、王錦義、劉人瑋、邱芷柔／綜合報導〕樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，中央災害應變中心統計，截至昨天下午五時，颱風造成全國十四人死、四十六人失聯、卅二人受傷，死亡、失聯者集中在光復鄉，累計積淹水五十二處。

    目前光復鄉確定死亡送到殯儀館相驗的有十人，其餘大體仍受困在災難現場，以佛祖街最多，多數死亡的長者都在一樓平房內被發現。

    花蓮地檢署指出，將在瑞穗鄉生命紀念園區成立臨時指揮所，以「隨報隨驗」為原則，釐清死因，以利家屬善後。

    花蓮縣災害應變中心晚間匯報，已於敦厚路發現三位罹難者、中學街二人、中正路一段三人、佛祖街五人、仁愛路一人，共計十四名。由於光復市區仍泥濘難行，目前有十具遺體送往瑞穗生命園區，現場陸續有家屬確認身分與報驗相關作業。

    昨天原傳出有一百多人失聯，但晚間下修至四十六人。消防署指出，因花蓮縣消防局每接獲一通失聯報案，就增加一人，會有重複計算情況，尋獲或聯繫上失聯者後，重複計算的失聯者減少。

    設17處所 收容千餘人

    中央災害應變中心統計，總災情六三五件，包括路樹倒塌、道路、隧道、橋梁、土石、民生、基礎設施等，累計疏散撤離八三九五人，共開設十七處收容處所，收容一〇二七人。

    馬太鞍溪堰塞湖紀要部分，廿三日下午二時卅分，水位計監測高程開始呈現下降趨勢，下午三時卅分第一波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋，下午四時卅分第二波洪峰抵達，依下游洪水狀況評估累積流出約六千萬噸以上湖水。

    行政院已責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今起接受外界捐款，賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰昨也分別捐出一個月所得。

    專戶提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募為期一個月，將專款專用於此次災害援助、緊急醫療及復原重建，協助災區及受災民眾度過難關。募款專案戶名：財團法人賑災基金會；銀行名稱：土地銀行長春分行（005）；銀行帳號：102-005-201-966。

    光復道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開出通道。（記者劉信德攝）

    光復道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開出通道。（記者劉信德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播