堰塞湖潰流 光復14死46失聯

昨日傍晚雨勢逐漸停歇，光復街道積水退去，居民著手清理滿目瘡痍的家園。（記者劉信德攝）

2025/09/25 05:30

〔記者陸運鋒、王錦義、劉人瑋、邱芷柔／綜合報導〕樺加沙颱風襲台造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，光復鄉災情慘重，中央災害應變中心統計，截至昨天下午五時，颱風造成全國十四人死、四十六人失聯、卅二人受傷，死亡、失聯者集中在光復鄉，累計積淹水五十二處。

目前光復鄉確定死亡送到殯儀館相驗的有十人，其餘大體仍受困在災難現場，以佛祖街最多，多數死亡的長者都在一樓平房內被發現。

花蓮地檢署指出，將在瑞穗鄉生命紀念園區成立臨時指揮所，以「隨報隨驗」為原則，釐清死因，以利家屬善後。

花蓮縣災害應變中心晚間匯報，已於敦厚路發現三位罹難者、中學街二人、中正路一段三人、佛祖街五人、仁愛路一人，共計十四名。由於光復市區仍泥濘難行，目前有十具遺體送往瑞穗生命園區，現場陸續有家屬確認身分與報驗相關作業。

昨天原傳出有一百多人失聯，但晚間下修至四十六人。消防署指出，因花蓮縣消防局每接獲一通失聯報案，就增加一人，會有重複計算情況，尋獲或聯繫上失聯者後，重複計算的失聯者減少。

設17處所 收容千餘人

中央災害應變中心統計，總災情六三五件，包括路樹倒塌、道路、隧道、橋梁、土石、民生、基礎設施等，累計疏散撤離八三九五人，共開設十七處收容處所，收容一〇二七人。

馬太鞍溪堰塞湖紀要部分，廿三日下午二時卅分，水位計監測高程開始呈現下降趨勢，下午三時卅分第一波洪峰抵達，沖毀馬太鞍溪橋，下午四時卅分第二波洪峰抵達，依下游洪水狀況評估累積流出約六千萬噸以上湖水。

行政院已責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，啟動「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今起接受外界捐款，賴清德總統、蕭美琴副總統、行政院長卓榮泰昨也分別捐出一個月所得。

專戶提供匯款、LINE Pay、四大超商、外匯等管道，勸募為期一個月，將專款專用於此次災害援助、緊急醫療及復原重建，協助災區及受災民眾度過難關。募款專案戶名：財團法人賑災基金會；銀行名稱：土地銀行長春分行（005）；銀行帳號：102-005-201-966。

光復道路滿是淤積的爛泥，得靠重型機具才能開出通道。（記者劉信德攝）

