    首頁　>　生活

    馬太鞍溪床與糖廠煙囪一樣高 當地居民：重災主因

    光復糖廠海拔119公尺，河床比平地高約50公尺，而糖廠煙囪高度51公尺，幾乎等同沖積扇扇頂。（檔案照，記者花孟璟攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉流傳一則說法，馬太鞍溪的溪床高度與光復糖廠煙囪一樣高。因從光復鄉要上馬太鞍溪橋得經過長坡，顯示溪床高於平地，地圖與地理資料也證實此一現象。當地民眾指出，南岸堤防有缺口，洪水爆發時「水往低處流」，造成嚴重災情。鄉長林清水直言，這是他記憶中最嚴重一次，甚至可說是百年來最大災害。

    馬太鞍溪為光復、鳳林界溪，發源自丹大山，進入縱谷平原後形成大沖積扇，最後注入花蓮溪。沖積扇特性是中間高、兩側低，馬太鞍溪橋下乾溪床海拔約一六六公尺，溪水伏流至低處湧出，孕育出馬太鞍濕地。

    在地居民比對地形圖發現，中油馬太鞍加油站海拔一二五公尺，光復糖廠一一九公尺，河床比平地高約五十公尺，而糖廠煙囪高度五十一公尺，幾乎等同沖積扇扇頂。大水一來自然往低處流，造成光復災害。唯獨糖廠因隔著光復溪，才僥倖躲過。

    至於北岸鳳林鎮災情較輕，在地耆老解釋，三十多年前省府已興建北岸長達八公里的堤防，使鳳林獲得八千公頃河川新生地，現為花蓮縣環保科技園區與鳳林遊憩區所在。

