    首頁　>　生活

    馬太鞍溪橋毀 交部拚下月中搶通便橋

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖毀馬太鞍溪橋。（記者羅沛德攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者王錦義、楊媛婷、邱芷柔／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖斷馬太鞍溪橋。交通部長陳世凱昨赴現場勘災，要求十月十五日前先以涵管便橋搶通，讓救災車輛與小型車進入光復災區；明年春節前興建鋼構便橋，力拚二〇二六年底完成單線重建，總經費估二十四億五千萬元。

    公路局東區養護工程分局長林文雄指出，馬太鞍溪橋原為南下、北上分離橋，洪流挾帶土石衝擊，下游整座被沖毀，上游橋墩傾斜、鋼筋裸露，結構嚴重受損，須全面重建。交通部規劃十月十五日前完成三百五十二公尺涵管便橋，春節前建五百公尺鋼便橋，二〇二六年底建構單線永久橋梁，二〇二七年全橋改建，並將爭取行政院支持。

    陳世凱也說，光復車站鐵軌遭泥流淹沒，幸台鐵漏夜搶修，昨上午八時已恢復全線通車，避免光復成孤島。

    農業部支援飲食 衛福部設救護站

    馬太鞍堰塞湖潰流後，土石泥水湧入光復鄉。農業部表示，已確認糧食與飲水需求，富里、瑞穗農會率先送抵，鳳榮、玉溪農會提供熱食，台東池上、關山、成功及長濱等農會亦陸續支援。

    衛福部指出，急救責任醫院全面動員，並在光復鄉設臨時救護站，啟動八大應變措施，包括撤離高風險病患、醫療隊進駐、安置與心理照護、防疫監測等。截至昨日上午，醫院收治四十九人，卅三人已出院。

    目前五百零八名災民安置於四處收容點，慈濟、家扶等團體協助。民眾若健保卡或藥物遺失，可透過「例外就醫」及單一窗口領藥，必要時由藥師公會或無人機送藥。

