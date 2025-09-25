為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    堰塞湖監測、預警完備 專家籲訂強制撤離規定

    馬太鞍堰塞湖於7月26日形成後，農業部等中央主管機關隨即展開監控。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實網站）

    馬太鞍堰塞湖於7月26日形成後，農業部等中央主管機關隨即展開監控。（翻攝自馬太鞍堰塞湖監測紀實網站）

    2025/09/25 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀災，專家分析，淹水區域處於河流會經過之處，政府早已注意到該堰塞湖形成，且有關單位監測、預警都持續進行且完整，未來可思考訂定強制撤離相關規定，保障民眾生命安全，後續也須謹慎觀察壩體穩定性等思考如何疏導引流。

    台灣師範大學地理系教授沈淑敏解釋，台灣地形因體質敏感，山區多山崩情形，而馬太鞍堰塞湖就是在此背景下，經颱風、豪雨沖刷，又有地震搖晃，加上台灣地形坡度陡、河道水系發達，導致土石阻擋馬太鞍溪河道，局部河道積水而形成，不過政府相關單位在今年七月中下旬即已注意到馬太鞍堰塞湖的出現。

    沈淑敏分析，光復市區是位於馬太鞍沖積扇南側距離河道較遠處，從古地圖也可得知，馬太鞍部落已存在百年以上。沖積扇這種地形本來就是河道擺盪、洪水溢淹造成的，扇面上地形有高有低，早期居民應該是選擇較高處居住，部分本來就是河流會經過之處，當洪水超過堤防設計標準，「河流會走回原來的路」，且民眾觀念上若仍認為「有堤防，應該還好」，沒能積極應變或撤離，便容易受災。

    沈淑敏說，依據資料來看，政府整套預警系統相當完整，包括中央與地方都有持續監測、預警、公告。但因堰塞湖出現的時間、地點都具不確定性，目前並未有像土石流潛勢區、大規模山崩潛勢區能公告影響範圍或強制撤離相關規定，後續再面對類似情況應如何在保障民眾生命安全前提下做防範，值得進一步思考。

    對於堰塞湖後續處理，是否爆破？沈淑敏認為，湖中除了湖水，應該還有大量土石，較一般單純洪水更具搬運力及破壞力，相關單位的考量重點應該是觀察目前尚有多少水量、周圍壩體的穩定性如何、透水情況如何，若要進行疏導引流也必須審慎評估。

