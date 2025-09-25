為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    堰塞湖水量降至1/4 維持紅色警戒／壩高從200公尺降至120公尺 水量可由河道安全宣洩

    堰塞湖原壩高200公尺，已下切80公尺，蓄水量剩4分之一、約2300萬噸。（記者陸運鋒翻攝）

    堰塞湖原壩高200公尺，已下切80公尺，蓄水量剩4分之一、約2300萬噸。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/25 05:30

    〔記者陸運鋒、黃宜靜、陳鳳麗／綜合報導〕受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖二十三日下午發生溢流，造成下游光復鄉淹水死傷慘重。中央災害應變中心昨日上午觀測指出，原本堰塞湖壩高有二百公尺，經洪水沖刷後，已下切八十公尺，壩高剩下一百二十公尺，蓄水量亦由九千一百萬噸降至二千三百萬噸，僅剩四分之一，但仍維持紅色警戒，因上游仍有雨勢，湖水持續往下游輸出，不過水量已減少許多，可由河道安全通過。

    農業部林保署組長劉忠憲指出，堰塞湖壩體堆積土質鬆散，溢流時造成壩體下切，昨日上午觀測已下切八十公尺，壩高從二百公尺降至一百二十公尺。原先滿水位蓄水量為九千一百萬噸，目前僅剩二千三百萬噸。外界疑慮再度發生溢流，他解釋，上游降雨仍會匯入集水區，水量持續流入湖區，再沿河道排出，下游民眾因此感覺一波又一波水流，但水量已減少，可由河道宣洩。

    水利署將盡速補強防洪設施

    經濟部水利署組長李榮富表示，颱風來襲前已布設鼎塊及防洪沙包，試圖封堵堤防開口，但此次洪峰量值過大，加上水勢湍急，設施無法完全抵擋，導致淹水面積擴大。水利署將調查整體受災範圍，並加強後續復建作業，盡速進行防洪設施補強。

    至於其他堰塞湖情況，劉忠憲表示，目前國有林地內有二處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍及新竹泰崗溪，泰崗溪蓄水體積約四萬八千立方公尺，規模較小，林保署仍持續監測，且泰崗溪並無潰決危險，不用過度擔心。

    南投2處堰塞湖已解除風險

    九二一大地震造成南投九份二山大規模崩塌，崩塌面積一百九十五公頃，形成二處堰塞湖。經農業部農村水保署二十多年整建治理，開闢溢流水道，有效降低蓄水容量，解除潛在風險，如今已成為地方生態觀光景點。多年來持續監控，顯示治理成效良好。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播