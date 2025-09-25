堰塞湖水量降至1/4 維持紅色警戒／壩高從200公尺降至120公尺 水量可由河道安全宣洩

堰塞湖原壩高200公尺，已下切80公尺，蓄水量剩4分之一、約2300萬噸。（記者陸運鋒翻攝）

2025/09/25 05:30

〔記者陸運鋒、黃宜靜、陳鳳麗／綜合報導〕受樺加沙颱風影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖二十三日下午發生溢流，造成下游光復鄉淹水死傷慘重。中央災害應變中心昨日上午觀測指出，原本堰塞湖壩高有二百公尺，經洪水沖刷後，已下切八十公尺，壩高剩下一百二十公尺，蓄水量亦由九千一百萬噸降至二千三百萬噸，僅剩四分之一，但仍維持紅色警戒，因上游仍有雨勢，湖水持續往下游輸出，不過水量已減少許多，可由河道安全通過。

農業部林保署組長劉忠憲指出，堰塞湖壩體堆積土質鬆散，溢流時造成壩體下切，昨日上午觀測已下切八十公尺，壩高從二百公尺降至一百二十公尺。原先滿水位蓄水量為九千一百萬噸，目前僅剩二千三百萬噸。外界疑慮再度發生溢流，他解釋，上游降雨仍會匯入集水區，水量持續流入湖區，再沿河道排出，下游民眾因此感覺一波又一波水流，但水量已減少，可由河道宣洩。

水利署將盡速補強防洪設施

經濟部水利署組長李榮富表示，颱風來襲前已布設鼎塊及防洪沙包，試圖封堵堤防開口，但此次洪峰量值過大，加上水勢湍急，設施無法完全抵擋，導致淹水面積擴大。水利署將調查整體受災範圍，並加強後續復建作業，盡速進行防洪設施補強。

至於其他堰塞湖情況，劉忠憲表示，目前國有林地內有二處堰塞湖，分別為花蓮馬太鞍及新竹泰崗溪，泰崗溪蓄水體積約四萬八千立方公尺，規模較小，林保署仍持續監測，且泰崗溪並無潰決危險，不用過度擔心。

南投2處堰塞湖已解除風險

九二一大地震造成南投九份二山大規模崩塌，崩塌面積一百九十五公頃，形成二處堰塞湖。經農業部農村水保署二十多年整建治理，開闢溢流水道，有效降低蓄水容量，解除潛在風險，如今已成為地方生態觀光景點。多年來持續監控，顯示治理成效良好。

