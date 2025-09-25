放手助他逃生 母遭泥流吞噬／兒泣訴「沒人通知撤離」

救災人員將受困者從樓上救下來。（宜縣消防局提供）

2025/09/25 05:30

〔記者王峻祺、王錦義、劉人瑋、楊媛婷／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，造成十四人死亡。一名八十四歲老婦人住在佛祖街，兒子拉著她的手要逃生，疑因水已淹至口鼻，老婦在生死關頭撥開兒子的手，助他逃生，自己則被洪水吞噬。劉姓男子悲泣表示，事前根本沒人通知撤離，「媽媽應該是不想讓我一起被淹死！」

林保署22日已建請縣府即刻撤離

林業保育署花蓮分署強調，早在九月二十二日上午七時即發布紅色警戒，通報首項已建議花蓮縣「立刻執行強制性撤離及應變措施」，並以紅字標明，堰塞湖會威脅鳳林、萬榮、光復三鄉鎮十二村里居民，建請縣府通令公所立即撤離。堰塞湖隨即於隔日下午二時五十分溢流。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣府指出，二十一日晚間六時與中央開會時，中央改採新模式，需安置人數從一百多戶暴增至一千八百多戶，超過全鄉過半人口，加上有垂直避難選項，「警消也不可能強制大家逐一爬上二樓」，但仍有部分民眾在初期被強制安置。

居民都是眼見水來才倉皇逃生

花蓮縣長徐榛蔚昨到瑞穗生命園區探視罹難者家屬。劉先生控訴，二十三日沒人通知撤離，他與母親牽手逃生卻遇大水，母親罹難、住在對面的姊姊失聯，「如今家破人亡，非常難過。」徐榛蔚則回應：「都有派人廣播，村鄰長也會逐戶通知。」劉先生則指，佛祖街一帶根本沒人接獲通知，鄰居都是眼見水來才倉皇逃生。

不少居民也坦言，雖知堰塞湖有潰流風險，但未意識嚴重性，直到洪水席捲才急忙往二樓避難。有警消透露，當時確實有廣播，但只能盡力勸說，無法全面強制。

警消：有廣播但無法強制撤離

住在中山路的葉姓居民說，許多長輩不願離開熟悉家園，認為與其勞碌奔波，不如往二樓跑，「跑上二樓避難成為多數人的選擇」。

災民曾先生感嘆，活到六十八歲第一次見到如此嚴重的災情，直呼：「怎麼不早點炸掉堰塞湖？」安置在國小的陳先生則回憶，水勢幾秒內淹到膝蓋，被困一樓根本逃不掉，所幸最後獲救。

也有居民抱怨，從頭到尾都不知道有撤離命令，許多部落長輩最後還是靠在都市的子女接獲消息，不斷打電話催促，才願意到親戚家二樓暫時避難。

消防隊員挺進災區搜尋是否還有受困民眾。（記者劉信德攝）

母親罹難的劉先生昨向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法