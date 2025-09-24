淡水藝術嘉年華 27日千人踩街展演

2025/09/24 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區將於九月廿七日下午二點舉辦「淡水藝術嘉年華」，從金色水岸廣場出發，沿中正路老街一路踩街至觀潮廣場。今年以「走著橋」為主題，邀集四十七隊一千多名表演者盛裝踩街，將淡水的地標故事、光影美學與城市想像搬上街頭。

淡水區公所表示，淡水自二〇〇八年以環境藝術節為起點，今年適逢淡江大橋完工前夕，嘉年華特別以「橋」為意象，串聯歷史與未來，共有機關、社區與藝術家四十七支隊伍、逾一一五〇名表演者盛裝踩街。

淡水區公所指出，踩街設計取材自淡水地標與故事，結合銀白橋體、淡藍水面與光影元素，透過花車、舞蹈與音樂表演，讓藝術走向街道與河岸。參加者除可在出發點領取限量一千份的嘉年華頭巾與紀念對杯兌換券。完成踩街後，可憑券至滬哈工作坊旁兌換「走著橋」紀念對杯，留下專屬回憶。

金山衝浪滑板賽 開放報名

此外，教育局將於十月十八日在金山海灘舉辦「衝浪滑板公開賽」，分別有Ｕ十八男子組、Ｕ十八女子組及Ｕ十二組三大組別，即日起至十月四日開放Beclass線上報名。

