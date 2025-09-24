新北「生生有鮮奶」每週1瓶 明年2月開辦

新北市長侯友宜宣布明年2月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。（記者黃子暘攝）

2025/09/24 05:30

2至12歲可領 都會區持兒童卡至超商兌換 偏鄉採專案配送到校

〔記者黃子暘、羅國嘉、黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜昨日宣布，明年二月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北公私立國小、幼兒園與設籍新北的二至十二歲兒童，每週可免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，全年可領五十二週，預計卅三萬人受惠。市府預估將編列四．二九億元預算讓兒童週週喝鮮奶，都會區可就近到四大超商、超市等兌領，偏鄉採專案配送到校。

請繼續往下閱讀...

2至5歲未就學 研擬數位兌領

教育局長張明文、衛生保健及環境教育科長陳沛雯表示，都會區規劃使用兒童卡來兌領，未來規劃納入「新北校園通」APP兌領，二至五歲未就學幼兒則研擬以數位兌領；偏鄉學校為教育部指定的偏鄉或非山非市學校，如鄰近實體通路，家長也可以數位兌換，詳細數位兌換方式將再另行公告。

綠議員︰遲台北1年 相對剝奪感

市議員廖宜琨、山田摩衣、石一佑指出，市議會民進黨團不斷提案要求新北跟進辦理鮮奶政策，侯友宜年初仍以經費為由不願承諾辦理，如今統籌分配稅款年增四〇七億元才辦，新北已落後台北一年，產生相對剝奪感，市府不該被動因財源增加才推動，不過肯定市府顧及城鄉差距，提供不同配送模式。

藍議員籲加碼 加強冷鏈配套

市議員劉美芳、陳偉杰、蔡淑君說，鮮奶政策幫助孩子的營養攝取與在地酪農生計，建議逐步推動水果、蛋白質等營養加值，也可考慮特殊節日額外再提供一瓶，增加政策溫度，並盼市府加強冷鏈配套與資訊透明。

市議員江怡臻、陳世軒認為，當初中央大張旗鼓推動鮮奶政策，新北已完成通路、人力、配送系統，無奈基於乳源、預算、溝通不足等因素造成政策夭折，如今由市府來實現，中央不應再扣地方補助款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法