為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北「生生有鮮奶」每週1瓶 明年2月開辦

    新北市長侯友宜宣布明年2月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜宣布明年2月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，公私立國小、幼兒園，與設籍新北市的2至12歲兒童，每週可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿。（記者黃子暘攝）

    2025/09/24 05:30

    2至12歲可領 都會區持兒童卡至超商兌換 偏鄉採專案配送到校

    〔記者黃子暘、羅國嘉、黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜昨日宣布，明年二月開學日啟動「鮮奶幸福週」計畫，新北公私立國小、幼兒園與設籍新北的二至十二歲兒童，每週可免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，全年可領五十二週，預計卅三萬人受惠。市府預估將編列四．二九億元預算讓兒童週週喝鮮奶，都會區可就近到四大超商、超市等兌領，偏鄉採專案配送到校。

    2至5歲未就學 研擬數位兌領

    教育局長張明文、衛生保健及環境教育科長陳沛雯表示，都會區規劃使用兒童卡來兌領，未來規劃納入「新北校園通」APP兌領，二至五歲未就學幼兒則研擬以數位兌領；偏鄉學校為教育部指定的偏鄉或非山非市學校，如鄰近實體通路，家長也可以數位兌換，詳細數位兌換方式將再另行公告。

    綠議員︰遲台北1年 相對剝奪感

    市議員廖宜琨、山田摩衣、石一佑指出，市議會民進黨團不斷提案要求新北跟進辦理鮮奶政策，侯友宜年初仍以經費為由不願承諾辦理，如今統籌分配稅款年增四〇七億元才辦，新北已落後台北一年，產生相對剝奪感，市府不該被動因財源增加才推動，不過肯定市府顧及城鄉差距，提供不同配送模式。

    藍議員籲加碼 加強冷鏈配套

    市議員劉美芳、陳偉杰、蔡淑君說，鮮奶政策幫助孩子的營養攝取與在地酪農生計，建議逐步推動水果、蛋白質等營養加值，也可考慮特殊節日額外再提供一瓶，增加政策溫度，並盼市府加強冷鏈配套與資訊透明。

    市議員江怡臻、陳世軒認為，當初中央大張旗鼓推動鮮奶政策，新北已完成通路、人力、配送系統，無奈基於乳源、預算、溝通不足等因素造成政策夭折，如今由市府來實現，中央不應再扣地方補助款。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播