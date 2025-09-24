為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    半戶外設計》宜蘭轉運站 風雨掃進站內惹怨

    宜蘭轉運站昨早因樺加沙颱風風雨不斷打進站內，候車民眾抱 怨躲也躲不了。（民眾提供）

    宜蘭轉運站昨早因樺加沙颱風風雨不斷打進站內，候車民眾抱 怨躲也躲不了。（民眾提供）

    2025/09/24 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭轉運站啟用近二年，半戶外空間設計雖然舒適，卻擋不住樺加沙颱風帶來的風雨，陣風豪雨掃進站內，讓旅客及站務員不得不撐傘遮擋；民眾無奈發文自嘲是來自「雨都的熱情」。宜蘭縣政府回應，將請營運業者加強因應，包括關閉北側門窗或引導至可避風雨區域候車。

    宜蘭昨早狂風暴雨，有民眾至宜蘭轉運站候車，發文寫到「有夠崩潰的宜蘭轉運站」，風雨不斷打進站內，躲也躲不了；還有站務員持傘抵擋，乘客也禁不住躲在柱子後方，仍難逃風雨襲擊。

    縣府說明，宜蘭轉運站採綠建築設計，為了符合節能減碳及省電指標，建築師採半戶外空間規劃，仍有考量宜蘭多雨氣候因素，這次風雨打進站體，判斷是因短暫陣風及強降雨導致。

    縣府表示，未來將請營運業者加強地面積水清理，維持旅運品質，站體西北側也有遮蔽空間，民眾若有需求可多加利用，北側有門窗可暫時關閉，防止強風灌進站體。

    不過，也有民眾說「宜蘭轉運站已經很棒」，靠近進出口本來就會有風雨灌進來，沒辦法做到一百分，艱困時間大家忍耐一點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播