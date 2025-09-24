半戶外設計》宜蘭轉運站 風雨掃進站內惹怨

宜蘭轉運站昨早因樺加沙颱風風雨不斷打進站內，候車民眾抱 怨躲也躲不了。（民眾提供）

2025/09/24 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭轉運站啟用近二年，半戶外空間設計雖然舒適，卻擋不住樺加沙颱風帶來的風雨，陣風豪雨掃進站內，讓旅客及站務員不得不撐傘遮擋；民眾無奈發文自嘲是來自「雨都的熱情」。宜蘭縣政府回應，將請營運業者加強因應，包括關閉北側門窗或引導至可避風雨區域候車。

宜蘭昨早狂風暴雨，有民眾至宜蘭轉運站候車，發文寫到「有夠崩潰的宜蘭轉運站」，風雨不斷打進站內，躲也躲不了；還有站務員持傘抵擋，乘客也禁不住躲在柱子後方，仍難逃風雨襲擊。



縣府說明，宜蘭轉運站採綠建築設計，為了符合節能減碳及省電指標，建築師採半戶外空間規劃，仍有考量宜蘭多雨氣候因素，這次風雨打進站體，判斷是因短暫陣風及強降雨導致。

縣府表示，未來將請營運業者加強地面積水清理，維持旅運品質，站體西北側也有遮蔽空間，民眾若有需求可多加利用，北側有門窗可暫時關閉，防止強風灌進站體。

不過，也有民眾說「宜蘭轉運站已經很棒」，靠近進出口本來就會有風雨灌進來，沒辦法做到一百分，艱困時間大家忍耐一點。

