    生活

    合影總統遭諷蘭女學生提告 校方力挺

    總統賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，女學生邀約合影，賴清德還配合擺出可愛姿勢。（民眾提供）

    總統賴清德日前到蘭陽女中視察防災演練，女學生邀約合影，賴清德還配合擺出可愛姿勢。（民眾提供）

    2025/09/24 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕總統賴清德十九日到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生開心邀總統合照，卻遭網友惡意出征；蘭女學生反擊，提告網友涉嫌「妨害名譽」。校方昨發出聲明力挺學生，若學生、家長採取法律行動，將給予最大尊重並提供必要協助。

    總統賴清德與蘭女學生合影，未料單純合照卻引來一堆藍白支持者辱罵，更被貼上「青鳥學校」；還有網友竟稱「高中就在準備成為黨衛軍，以後給高官Ｘ」，引發眾怒。遭攻擊學生廿一日晚間向警方提告妨害名譽；未料消息一出，又在網路掀起論戰，提告學生前天深夜在Threads再度發文，真心「希望台灣更好」。

    蘭陽女中發布聲明表示，蘭女防災演練獲外界肯定，演練結束，總統與學生合影，是師生共同努力後留下的珍貴紀錄，我們尊重並肯定學生分享生活點滴的行為，大方有度的舉止展現年輕世代的活力與自信。

    蘭女指出，近日有部分學生因個人社群媒體發文，遭受到外界不當評論，甚至有部分言論已超出正常討論範疇，對學生造成困擾，校方呼籲社會大眾，基於保護學生立場，請勿再擴大相關討論或打擾學生，讓學校能回歸教育本質，維持正常的教學與學習環境。

