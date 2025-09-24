全台累計2死、30人失聯、28傷

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    旅客在桃園機場第一航廈關注航班異動資訊。（記者朱沛雄攝）

    2025/09/24 05:30

    〔記者陸運鋒、陳鈺馥、陳昀、林志怡、吳正庭／綜合報導〕強颱樺加沙挾帶強風豪雨襲台，雖然已逐漸遠離台灣，但其外圍環流仍持續影響花東地區與交通運輸，並重創花蓮。

    中央災害應變中心統計，截至昨日下午七時，全台累計二死、卅人失聯、廿八人受傷，積淹水共五十一處，災情案件二二一件，已疏散撤離七九〇四人，十六處收容中心共收容四七七人。

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天發生溢流，導致下游光復、鳳林一帶街道淹水，居民多以「垂直避難」方式移往住家二、三樓，部分依親或進收容中心安置。

    行政院長卓榮泰昨與立委傅崑萁前往中央災害應變中心聽取簡報，指示內政部隨時掌握光復市區及下游區域防災與避難狀況。總統賴清德則表示，責成行政院統合各部會力量，全力協助花蓮縣府救災。

    台鐵公司表示，東部幹線鳳林到瑞穗間，今天上午十點前停駛。海運部分，航港局指出，今日仍有九條航線、共七十個航班停航，包含往返馬祖、澎湖、小琉球、綠島、蘭嶼等航線。小三通方面，金門水頭往返泉州石井航線今天仍全天停航。

    桃機公司表示，受颱風持續往廣東、海南島影響，香港、澳門航線受創最重，今日預計取消一一九架次，受影響旅客以港澳線最多。

