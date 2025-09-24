花蓮光復鄉民：大水像海嘯般沖來／馬太鞍溪堰塞湖潰流 鄉長：「災情慘到無法形容」

花蓮縣光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，鄉民下樓移車都來不及，躲在民宅二樓避難。（民眾提供）

2025/09/24 05:30

〔記者花孟璟、游太郎、楊媛婷／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午二點四十分至五十分間潰堤溢流，馬太鞍溪橋在下午三點半左右遭大水沖斷，高漲的馬太鞍溪水夾泥沙長驅直入光復市區，造成半個光復鄉大淹水。光復鄉長林清水大嘆，災情慘到無法形容。

農業部林保署表示，自氣象署預估花蓮縣山區受樺加沙颱風影響，累積降雨量將達五百至八百毫米，昨天上午七時就發布紅色警戒，請花蓮縣府對居民啟動強制疏散撤離工作。

3鄉鎮撤離超過4000人

不過馬太鞍溪堰塞湖潰流後，大量水流及土砂迅速往下游奔流，一百四十公頃的堰塞湖水位驟降十三公尺，半小時後洪峰就抵達光復鄉馬太鞍溪橋，下游光復、萬榮及鳳林鎮共十二個村里都是警戒區，災情最嚴重的光復鄉，半個鄉泡在水裡。花蓮縣府統計，昨三鄉鎮撤離超過四千人，許多人直接往二樓避難。

「大水來得又急又快！」居民說，許多人想將車開到高處避難，就看到大水像海嘯一樣沖過來，差點來不及跑，車子都像是漂在水面的火柴盒。

劉先生說，馬太鞍溪南岸的光復堤防、光復一號堤防、光復二號堤防中間有兩個大缺口，分別有兩家砂石場可以進出，大自然的力量太可怕，從鄉民自行拍攝的空拍畫面可見，光復鄉砂石場旁的堤防缺口整個被水淹沒，就連砂石場都被淹到只露出屋頂。

兩波洪峰第一波在下午三點到三點半、第二波四點以後，第一波洪峰造成慘重災情，鄰近堤防的光復鄉一號公墓旁居民目睹，大水上漲超過堤防後如海嘯般灌入市區，連公墓都泡水，光復鄉從馬太鞍溪橋南岸直到光復市區均淹水，市區中山路從北淹到光復溪橋頭，市區內許多地方淹到一樓屋頂，光復鄉全聯商場、統冠超市都泡水，商品流到馬路上。

婦人來不及跑 抱柱子抵抗水流

光復鄉中山路一家煎包店門口還有一名婦人來不及跑，抱著柱子抵抗水流，家人急報案請求救人，後來婦人的女兒在網路上報平安「媽媽水退後已脫困，平安無事」！

基層官員說，這次潰流的水災規模超乎想像，光復市區居民沒有心理準備，大部分均往二樓避難，且大水來的又急又快，才會造成許多車子都被沖走。

林保署多次通報縣府啟動疏散

林保署指出，昨日〇時〇分到中午十二時十分，五次通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，建議花蓮縣府儘速啟動疏散及封閉馬太鞍溪橋，昨日下午約三時通報花蓮縣府馬太鞍堰塞湖溢頂。自廿一日迄今，總計通報花蓮縣府九次。

林保署指出，發現堰塞湖成形後，與專家團隊展開空拍建模、量體估算與風險評估，也建立細胞廣播演練機制。九月十七日的「馬太鞍溪疏散撤離因應對策研討會」中，也要求各單位備妥最壞情境方案。專家評估因短期內無論降挖、爆破或虹吸排水都判定不可行，只能依靠監測預警與下游疏散來因應。

馬太鞍溪橋斷裂僅剩橋墩。（中央災害應變中心提供）

馬太鞍溪南岸的光復鄉，因堰塞湖溢流，洪峰造成下游光復鄉大平、大馬部落稻田淹大水。（民眾提供）

