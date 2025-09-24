彰縣古蹟南瑤宮 9/27起遶境9鄉鎮市

彰化市縣定古蹟南瑤宮開基三媽暨十會媽神尊，將於27日聯袂出巡，9天8夜遶境9鄉鎮市。（記者湯世名攝）

2025/09/24 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕已有二八七年歷史的彰化市縣定古蹟南瑤宮，一期主結構修復工程接近完工，為見證百年大整修將竣工的盛事，將從本月二十七日起至十月五日舉行「開基三媽暨十會媽角頭祈安遶境」活動，將行經九個鄉鎮市、近百個角頭，並從昨天起三天舉行「置天台」儀式；活動最高潮在十月五日回鑾彰化市區時，將有十四輛「傳統真人藝閣」車隊迎接彰化媽回鑾。

創建於一七三八年的南瑤宮，正殿和三川殿已有百年未曾進行全面性的系統性修護，長期以來面臨屋頂塌陷、下雨漏水、白蟻侵蝕等嚴峻問題，自前年六月起，展開百年來最全面的修復工程。

彰化市長林世賢表示，一期主結構修復工程，預計今年底竣工，屆時將舉行隆重的「入火安座」儀式；隨後，二期的彩繪修復工程也將啟動。

他說，這次巡角活動由「開基三媽」聯同「十尊會媽」，將於二十七日舉行起駕大典，展開為期九天八夜的遶境巡角之旅，預計十月五日回鑾，行經彰化、花壇、秀水、大村、埔心、永靖、田尾、社頭及員林等彰化縣九個鄉鎮市，巡視近百個十媽會各角頭、分靈廟宇及友好宮廟，為地方與信徒祈福。

