彭啓明：應充分溝通 排除疑慮

2025/09/24 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣府欲在名間鄉蓋焚化爐，昨日舉行環評會議，居民反對設置焚化爐，認為嚴重衝擊當地茶產業。環境部長彭啓明表示，垃圾管理為地方權限，樂見南投縣府正視當地垃圾爆量問題，但應與地方充分溝通，排除空污與農業影響疑慮。

鄉長籲農業核心區 不應設高污染設施

名間鄉茶園面積超過二千公頃，是國內手搖飲基底茶主要產地，鄉長陳翰立指出，若當地蓋焚化爐，排放的PM2.5物質恐將直接附著在茶葉，加上茶葉加工過程沒有清洗程序，若受到污染會影響食安與市場信任，縣府環保局應公開空品模擬分析，也要求環境部明訂農業核心區不得設置高污染設施。

彭啓明昨出席「二〇二五亞洲碳定價論壇」，被問及南投名間焚化爐地方環評一事時表示，垃圾管理與處理是縣市政府權責，南投過去處理垃圾多是外運其他縣市，如台中市處理，隨垃圾累積愈來愈多下，樂見與鼓勵南投縣府願處理當地垃圾問題。

彭啓明也表示，願意提供法規跟資料協助，但處理垃圾問題時應有民意溝通，尤其地力對空污與相關產業的影響有很大疑慮時，應充分溝通排除。他說，垃圾問題最重要的還是源頭減量，尤其台灣目前總體處理垃圾量能不足下，更需要源頭減量，彰化縣表現傑出，目前當地垃圾已減量二到三成。

