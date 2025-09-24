名間蓋焚化爐環評 環團抗議撒灰渣

環團抗議在名間鄉興建焚化爐，上演撒灰渣棒打焚化爐行動劇，還打破許淑華肖像，抗議縣府程序黑箱。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府為解決垃圾問題，選在手搖飲茶產區名間鄉興建焚化爐，昨舉行環評審查，惟反對的茶農、環團號召百餘人抗議，並上演火大行動劇，把灰渣砸在南投縣長許淑華的肖像，象徵「打臉」縣府，現場群眾不滿程序黑箱，還與警方爆發推擠，最後環評第一階段仍是通過審查。

群眾不滿 與警方爆發推擠

抗議焚化爐的名間鄉民、茶農，與鄰近的彰化、雲林鄉親，昨與環團到中興新村環評會場外陳情，抨擊焚化爐灰渣將衝擊茶產業，造成不可挽回的傷害，環團也拿灰渣砸向許淑華肖像，還把寫有「毒害名間」的焚化爐道具搗毀、打破許的肖像，抗議縣府強行設立、會議無效。

群眾昨天從場外進到室內，一度要闖進環評會議室，當場被警方攔下來，雙方爆發多次推擠衝突，最後警方強硬警告，才以靜坐表達訴求。

名間鄉長陳翰立痛批，環評選在中興新村召開，是不敢面對名間鄉親，逼得老人必須搭車前來陳情，名間鄉有三萬五千人口，其中一萬多人從事茶產業與農業，該案凸顯選址、程序有問題，名間人堅決反對。

環評一階 最後仍通過審查

看守台灣協會秘書長謝和霖說，名間焚化爐促參案可行性評估公聽會，廿五日才召開，但縣府昨就先辦理環評初審，程序本末倒置，不尊重民意。

南投縣環保局長李易書回應，昨環評審查，就是要把焚化爐對環境的影響進行評估，一階通過進入二階，就會有環評調查分析，屆時才有公聽會，外界誤解廿五日才要辦可行性評估公聽會，其實該會議是要就焚化爐能否以BOT案的方式推動，與環評並不衝突，不能混為一談。

