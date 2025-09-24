中市公園兒童遊具 近45%不合格

中市議員陳俞融指尚德公園遊具上有蟲卵。（陳俞融提供）

2025/09/24 05:30

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市很多特色公園，但民進黨議員陳俞融及國民黨議員劉士州昨天都表示，審計部針對台中市二〇二四年總決算審查報告，指台中市公園裡兒童遊具有近四五％不合格；陳俞融更指出有民眾向她陳情，有公園的遊具旁有蟲卵且環境髒亂，小朋友若碰到有衛生疑慮，質疑建設局未要求廠商落實消毒，應該改善。

議員劉士州昨天在市議會質疑，審計部台中市審計處近三年提到兒童遊戲場不合格率高達七成二，但市府回覆現今還有不合格的一半未改善完成，要求零缺失。

陳俞融說，有家長跟她反映，很多公園遊具有蟲卵，如英士、尚德公園等遊具周圍有蟲卵且髒亂，而英才公園沙坑區多處垃圾，環境堪憂，要求市府半年內改善。

市長盧秀燕表示，不是不合格是缺失，但是任何缺失都不允許；建設局長陳大田表示，目前兒童遊戲場改善中的比例已降至不到一成，市府會持續優化；至於消毒問題，由公園維護廠商依契約規定時段，定期每日針對遊具、體健運動設施等進行表面擦拭清潔工作及周邊的環境清潔，也對特定沙坑場域定期進行必要翻沙曝曬及清除雜物。

