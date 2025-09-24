優客李林李驥搭台中公車 嘆到站時間是玄學

中市議員陳淑華（右）質疑台中公車到站時間竟被名人說是玄學，公車運量減少，交通繼續亂。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/24 05:30

議員更指脫漏班嚴重 交通局：準點率平均95％ 將滾動式調整

〔記者蘇孟娟／台中報導〕創作「認錯」金曲的「優客李林」歌手李驥遷居台中五年，日前發文感嘆台中公車到站時間是「玄學」，廣獲迴響；台中市議員陳淑華昨質疑，除公車到站時間是玄學，甚至脫漏班嚴重，審計部台中市審計處報告指出，自台中市長盧秀燕上任二〇一九年到二〇二四年公車載運客數大減卅八．二％，質疑每年編卅億補助推免費公車，根本搞錯公車政策方向。

台中市交通局指出，公車預估到站時間受實際道路交通狀況、沿線上下客等因素影響，經多方檢討要求，目前公車準點率平均已達九十五、九十六％，將持續收集各方意見，滾動式調整公車預估到站時間，以提升公車到站資訊準確率。

李驥：現在都提前10分鐘到站等候

李驥日前發文常在台中查詢公車APP搭車，結果「公車的到站時間是玄學」，他還「認錯」寫下，現在學會提前十分鐘到站牌等候，發文引起廣大迴響。

審計處指5年來 載客數大減38％

陳淑華昨在議會臨時會中舉李驥的認錯文，詢問盧秀燕知不知道李驥的「重磅」發文，質疑「台中公車到站時間是玄學」竟由名人認證，類似問題歷來已有不少議員質疑並要求改善公車服務品質，除了到站時間難以掌握外，部分業者更是漏班嚴重，連審計報告也指出，台中公車的載客數從二〇一九年到二〇二四年大減卅八．二％。

陳淑華質疑，台中市每年編列卅億推動免費「雙十公車」，事實證明免費公車根本不是提升公車運量的解藥，應提出包括完整的公車路線、路網及服務品質等配套，但盧秀燕一直搞錯公車政策方向，不但民眾搭不到公車怨聲載道，連鎖效應下台中交通繼續亂，台中市今年一到六月行人事故死亡數又是全國最高，市府提不出解方。

對此，盧秀燕沒有回應；交通局則強調，持續加強檢討公車班次、發車準點等，另也將持續優化行人友善環境。

