嘉市高樓消防車配置 審計室要求強化

為避免影響高樓層救災效能，嘉市審計室要求消防局檢討消防車輛配置。（嘉市消防局提供）

2025/09/24 05:30

消防局：全市有3棟21層大樓 配置1輛50公尺雲梯車 已有效支應救援任務

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市審計室檢視嘉市高樓層救災效能，指目前全市六層以上大樓有六一九棟，經進行交疊分析發現，仍有七十五棟未被兩個以上即時搶救區域覆蓋，占比約十二％，其中不乏廿一層的超高樓層，為避免消防救災車輛配置成為「防護漏洞」，要求消防局檢討，並強化支援體系。

請繼續往下閱讀...

各分隊5分鐘內 可完成相互支援

審計室點出，全市雲梯消防車救援高度為十層以上五十公尺雲梯消防車僅一輛，可達十六層樓，配置德安分隊，其餘四輛卅公尺雲梯車救援高度僅達十層樓，目前十六層以上高度雲梯車未配置，致部分區域高空救災量能尚有不足，消防車輛需仰賴其他分隊支援。

消防局回應，嘉市幅員小，各分隊相互支援時間平均五分鐘內即可抵達；高層建築物火警搶救首重仰賴建物自身消防安全設備，雲梯車作用為輔助救援應用，該局火警派遣模組第一時間為三個消防分隊（至少有一輛雲梯車）同時出勤，實際高空救災能力無虞，並視現場狀況需求進行加派。

消防局說，目前全市廿一層樓建物只有三棟，分別為長億花園、順利世家及嘉義福容voco酒店；目前全市配置一輛五十公尺雲梯車，其涵蓋範圍與出勤件數，經歷年分析，皆可有效支應高樓外部救援任務。五十公尺以上規格高階雲梯車總經費約四千萬元以上，若再增購第二輛，其使用頻率可能無法相符於高額投資支出，恐形成資源閒置。

新購一輛雲梯車 明年6月驗收

消防局表示，正推動加強高樓建築自主防災機制、提升雲梯車操控訓練與協同作戰能力、導入科技輔助與智慧調度系統等，未來視實際需求，再規劃後續新式裝備擴編；目前逾齡車輛包含水庫車兩輛，預計十一月驗收後到位汰換服勤，另有雲梯車一輛已完成採購，預計明年六月辦理驗收完成，即可加入出勤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法