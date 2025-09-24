「AMP IT UP」青少年熱音大賽 9/27台南開唱

2025/09/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市推動《兒童權利公約》（CRC），重視青少年「休閒、文化與參與」的權利。社會局與青少年福利服務中心今年首度以音樂與創意市集為主題，舉辦「台南年少有聲 AMP IT UP！」，將於廿七日下午三點在新光三越台南新天地西門廣場熱力開唱。

活動號召台南及屏東、高雄、雲林、新北、嘉義、台中、台北等七縣市青年參與，廿四組樂團與廿一組市集同時登場。參賽團隊名稱別出心裁，如「長草的栗子」「凌晨出走」、「今晚宵夜吃什麼」等，充滿青春創意。

請繼續往下閱讀...

熱音大賽隊伍從眾多報名影片中脫穎而出，學生們為呈現最佳表現不斷重拍，展現對音樂舞台的重視。更有不少樂團以原創歌曲參賽，唱出屬於青少年的心聲，盼望「讓大家聽見我們的聲音」。創意市集則由青年自辦，展售手作飾品、吊飾及特色美食，展現巧思與活力。

社會局長郭乃文表示，這不僅是音樂競賽，更是青年勇於嘗試、交流創意的重要舞台，鼓勵青少年盡情展現自我，歡迎大家到場支持，近距離感受青少年的熱情與能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法