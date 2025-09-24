南市編6億經費 營養午餐品質不打折

2025/09/24 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院主計總處日前指出，依新版《財政收支劃分法》實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方政府自籌財源支應。台南市長黃偉哲昨日宣布，市府將自行編列近六億元預算，確保全市營養午餐品質不打折，並照顧弱勢及偏鄉學生的午餐供應。

確保午餐營養、健康、美味又安心

黃偉哲表示，市府將善用增加的統籌分配稅款，自行支應經費，不因中央補助增減而影響學童餐食，讓孩子每天都能吃得營養、健康、美味又安心。將持續支持在地小農與農產供應鏈，透過「三章一Q」食材，推動農業永續發展，讓午餐成為孩子與土地連結的重要教育。

南市教育局長鄭新輝指出，台南推動學校午餐中央廚房化及聯合供餐，目前自辦午餐比率超過九十三％，每日供應約十三萬份餐點，所有食材均採國產可溯源，家長可透過教育部食材登錄平台查詢。市府也持續與農業局、衛生局合作，加強監督學校午餐採購及執行。

「三章一Q」指「CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品」及「台灣農產品生產追溯QR Code」四類認證。過去中央每餐提供十至十四元補助協助地方採購，但新版財劃法上路後，中央不再編列相關經費，市府仍將持續落實國產食材採購並深化學生營養教育，推動孩子「知食、惜食、享食、樂食」。

