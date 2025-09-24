為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市編6億經費 營養午餐品質不打折

    2025/09/24 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院主計總處日前指出，依新版《財政收支劃分法》實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方政府自籌財源支應。台南市長黃偉哲昨日宣布，市府將自行編列近六億元預算，確保全市營養午餐品質不打折，並照顧弱勢及偏鄉學生的午餐供應。

    確保午餐營養、健康、美味又安心

    黃偉哲表示，市府將善用增加的統籌分配稅款，自行支應經費，不因中央補助增減而影響學童餐食，讓孩子每天都能吃得營養、健康、美味又安心。將持續支持在地小農與農產供應鏈，透過「三章一Q」食材，推動農業永續發展，讓午餐成為孩子與土地連結的重要教育。

    南市教育局長鄭新輝指出，台南推動學校午餐中央廚房化及聯合供餐，目前自辦午餐比率超過九十三％，每日供應約十三萬份餐點，所有食材均採國產可溯源，家長可透過教育部食材登錄平台查詢。市府也持續與農業局、衛生局合作，加強監督學校午餐採購及執行。

    「三章一Q」指「CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品（TAP）、有機農產品」及「台灣農產品生產追溯QR Code」四類認證。過去中央每餐提供十至十四元補助協助地方採購，但新版財劃法上路後，中央不再編列相關經費，市府仍將持續落實國產食材採購並深化學生營養教育，推動孩子「知食、惜食、享食、樂食」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播