為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南農漁產進軍澳洲 廠商接單破億

    台南農漁產品成功打入澳洲市場。（記者洪瑞琴攝）

    台南農漁產品成功打入澳洲市場。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/24 05:30

    首度組團參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展」 展售產品幾一掃而空

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首度組團赴澳洲雪梨，參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）」，在布里斯本、黃金海岸及雪梨熱銷，農特產魅力大放異彩，展售產品幾乎一掃而空，廠商接單突破一億元，展現強大國際競爭力。

    僑界與商研院助廠商打入市場

    市府於九月八日至十一日參展，昨日舉行成果發表會，台南市長黃偉哲指出，台南近年深耕東京、新加坡市場，累積逾六億元訂單，首次進軍澳洲一舉創下億元佳績，證明「台南味」深獲青睞。今年柚子、芒果雖受氣候影響減產，但出口通路已經打通，未來收成時無需擔心市場。

    他強調，僑界與商業發展研究院﹙簡稱商研院﹚協助廠商熟悉當地食安法規，是台南產品能順利打入市場的重要關鍵。台南已被英國Time Out評選為「亞洲十大街頭美食城市」之一，飲食文化正在躍升國際舞台。海內外台商攜手推廣「台南好物」，讓更多人看見、嚐到台南特色，持續創造雙贏合作契機。

    紐澳商機龐大 值得持續深耕

    值得一提的是，「世界台灣商會聯合總會第三十一屆年會暨理監事會」首度在台南舉行，歐洲、非洲及大洋洲台商領袖齊聚發表會，見證台南農特產品行銷的強大後盾。

    即將接任總會長的僑務委員熊強生指出，澳洲市場消費力普遍高於台灣，與日本並列為台灣農產品外銷重點。近年紐澳亞裔人口增加，潛藏龐大商機，但產品要獲當地消費者接受仍需時間，建議台南持續參展、逐年深耕，才能讓買家建立穩定合作關係。

    虱目魚及即食料理 最受歡迎

    鮮饌國際總經理洪志民分享，虱目魚及即食料理最受歡迎，其中富含膠原蛋白的虱目魚皮更是熱銷，還有魚漿等產品也獲青睞，對澳洲市場充滿信心。商業發展研究院副院長張皇珍表示，在僑界大力協助下，成功打開當地超市與餐廳通路；僑界對台南經典美食「滷肉飯」充滿好奇，未來可列為海外行銷重點。

    農業局長李芳林補充，台南館展出多元農漁特產及加工品，包括黃金蕎麥茶、健康零食、鮮果加工飲品、養生茶飲與虱目魚及即食料理，成功吸引超市、通路商及餐飲業者高度關注，成果豐碩。

    台南首度組團參加澳洲國際食品展，昨日發表成果。（記者洪瑞琴攝）

    台南首度組團參加澳洲國際食品展，昨日發表成果。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播