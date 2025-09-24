台南農漁產進軍澳洲 廠商接單破億

台南農漁產品成功打入澳洲市場。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/24 05:30

首度組團參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展」 展售產品幾一掃而空

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市首度組團赴澳洲雪梨，參加南半球最大食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）」，在布里斯本、黃金海岸及雪梨熱銷，農特產魅力大放異彩，展售產品幾乎一掃而空，廠商接單突破一億元，展現強大國際競爭力。

僑界與商研院助廠商打入市場

市府於九月八日至十一日參展，昨日舉行成果發表會，台南市長黃偉哲指出，台南近年深耕東京、新加坡市場，累積逾六億元訂單，首次進軍澳洲一舉創下億元佳績，證明「台南味」深獲青睞。今年柚子、芒果雖受氣候影響減產，但出口通路已經打通，未來收成時無需擔心市場。

他強調，僑界與商業發展研究院﹙簡稱商研院﹚協助廠商熟悉當地食安法規，是台南產品能順利打入市場的重要關鍵。台南已被英國Time Out評選為「亞洲十大街頭美食城市」之一，飲食文化正在躍升國際舞台。海內外台商攜手推廣「台南好物」，讓更多人看見、嚐到台南特色，持續創造雙贏合作契機。

紐澳商機龐大 值得持續深耕

值得一提的是，「世界台灣商會聯合總會第三十一屆年會暨理監事會」首度在台南舉行，歐洲、非洲及大洋洲台商領袖齊聚發表會，見證台南農特產品行銷的強大後盾。

即將接任總會長的僑務委員熊強生指出，澳洲市場消費力普遍高於台灣，與日本並列為台灣農產品外銷重點。近年紐澳亞裔人口增加，潛藏龐大商機，但產品要獲當地消費者接受仍需時間，建議台南持續參展、逐年深耕，才能讓買家建立穩定合作關係。

虱目魚及即食料理 最受歡迎

鮮饌國際總經理洪志民分享，虱目魚及即食料理最受歡迎，其中富含膠原蛋白的虱目魚皮更是熱銷，還有魚漿等產品也獲青睞，對澳洲市場充滿信心。商業發展研究院副院長張皇珍表示，在僑界大力協助下，成功打開當地超市與餐廳通路；僑界對台南經典美食「滷肉飯」充滿好奇，未來可列為海外行銷重點。

農業局長李芳林補充，台南館展出多元農漁特產及加工品，包括黃金蕎麥茶、健康零食、鮮果加工飲品、養生茶飲與虱目魚及即食料理，成功吸引超市、通路商及餐飲業者高度關注，成果豐碩。

台南首度組團參加澳洲國際食品展，昨日發表成果。（記者洪瑞琴攝）

