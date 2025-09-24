為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    移工留才久用方案 適用外籍看護

    2025/09/24 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部自二〇二二年四月推動「移工留才久用方案」，協助表現優良的外籍移工留台轉任中階技術人力，達成穩定雇主用人、強化產業韌性的政策目標；勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁說，今年八月起，年滿八十歲長者若有聘僱外籍家庭看護工需求，無須經醫療機構評估，即可直接聘僱，民眾如有長期照護需求，也可由此方案聘僱在台工作經驗滿六年的看護工。

    賴家仁表示，這個方案針對在台工作滿六年以上的移工，或取得我國副學士以上學位的僑外生，符合薪資或技術條件者，可由雇主提出申請轉任為中階技術人力，在台工作無年限限制，雇主不必再繳納就業安定費，且轉任後空出的移工名額，可再申請聘僱新移工，提升人力運用的彈性，節省人才招募及訓練成本。

    桃竹苗分署為讓更多雇主與移工了解申請條件與流程，將於十月廿三日下午二點，在經濟部桃園幼獅產業園區服務中心，及十一月十一日下午二點在南區培力中心，舉辦製造業移工留才久用方案宣導說明會，意者可至官網查詢；分署迄今已辦逾五十場說明會，協助逾七〇〇〇位雇主成功申辦，幫助產業類移工六六九九人、社福類移工四七七一人轉任中階技術人員。

