中壢體育園區孵蛋 明辦招商座談會

桃市府研議在中壢體育園區興建巨蛋級場館。圖為中壢體育園區用地。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市研議在中壢體育園區「孵蛋」（巨蛋級體育場館），正辦理促參可行性評估作業，議員謝美英、張曉昀於議會臨時會質詢時，顧慮市境未來可能有「三顆蛋」，恐有定位不明、功能重疊性高的問題，也要求即早完成整體交通規劃。

定位2至2.5萬席次 採BOT模式

市府體育局長許彥輝答詢表示，中壢體育園區體育場館將定位在二到二．五萬席次，採BOT模式、投資金額將達三三〇億元，廿五日將辦理招商座談會，有壽險業、零售百貨業、建設開發業的十餘家業者與會，預計明年第二季公告招商。

俗稱桃園巨蛋的綜合體育館啟用逾卅二年，市府斥資三億二千萬元整修中，台灣人壽與長榮國際儲運合資成立專案公司，將開發位於桃園航空城的基地，外傳將打造巨蛋型體育場館，市府則研議興建中壢大巨蛋。

謝美英表示，三顆蛋的定位及區隔並不明顯，且周邊交通動線規劃牽動孵蛋成敗，中壢大巨蛋規模相對較大，但周邊道路十五到卅公尺，還沒舉辦任何活動，環中東路就常動彈不得。

議員憂心交通規劃 交通局說明

張曉昀質疑，市府對場館BOT計畫、周邊交通包括城中快速道路建設進度及經費等仍不明確，另建議無論是否興建巨蛋，園區一定要設民眾日常運動設施與場館。

許彥輝說，台灣可容納一萬五千人以下的場館很多，四萬人以上的有台北大巨蛋，二到三萬人則較為缺乏，中壢大巨蛋的定位可補足市場缺口，提供棒球運動賽事、設置民眾運動設施、辦演唱會或展演等多功能用途。

市府交通局長張新福表示，中壢體育園區周邊龍慈路延伸至台六十六東西向快速公路工程，明年下半年完工，未來可由規劃中的城中快線快速道路往返各區域，中壢大巨蛋園區預計規劃十五席接駁月台、汽車停車位四千席與機車四七〇〇席，藉以分散人流、車流。

