桃園公托搶破頭 準公托名額剩超多

桃園市府持續布建公托，並提出「友善托育補助2.0」計畫，提高準公托托育率。（資料照）

2025/09/24 05:30

3286人候補對比3734名額閒置 市府提供補助讓兩者負擔相同 已成功轉介403人

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市年輕家庭多，托育需求高，議員李宗豪昨在議會臨時會質詢，直指全市托育設施在資源分配及調度上嚴重失衡，公托候補人數高達三二八六人，準公托卻有三七三四個名額閒置；市府婦幼局長杜慈容答詢說，除了持續布建公托數量，四月起推出「友善托育補助2.0」計畫，符合公托第一序位的幼兒到準公托，市府補助讓家長負擔比照公托，已成功轉介四〇三人。

請繼續往下閱讀...

議員批托育資源及調度嚴重失衡

李宗豪表示，以龜山區來說，市長張善政上任至今增加了一萬多人口，公托數依舊停滯在三家，曾收到準備生二寶的媽媽反映，小家庭搬到桃市，沒有長輩的後援，還有個不到二歲的幼兒，孩子根本排不進公托，這並非單一個案，而是年輕家庭共同的問題。

杜慈容回應，市轄公托從二〇二二年四十處、可收托一一七五人，擴增迄今達五十六處、可收托一八〇八人，年底前將增至六十一處、可收托一九七二人，明年預計再增五處、後年再布建卅一處，屆時公托數將有九十七處、可收托三六〇〇多人，達到公托翻倍目標。

至於公托擠破頭，準公托卻閒置的問題，杜說，桃市私立及準公托可收托名額為一萬二三九〇名，已收托九四〇二名，收托率約七十六％，民眾送托選擇以公托為主，主因包括托育費用負擔及托育人力穩定性等。

婦幼局︰擴增至後年可收托3600多人

她表示，桃市四月起推出「友善托育補助2.0」計畫，針對符合公共托育設施第一序位兒童如低收、中低收入家庭、未成年父母及原住民等提供增額補助，讓其負擔費用與送托公托相同，希望提升準公托收托率，同時減輕家庭經濟負擔，另針對托嬰中心托育人員、居家托育人員推出久任獎金制度以及新進人員獎勵。

桃市現有公托五十六處、收費九千元，準公托一三九處、收費二萬一千元，以第一胎為例，如民眾送托公托，扣除托育補助七千元，只需自付二千元，若送準公托，扣除托育補助一萬三千元，市府加碼二千元，只需自付六千元，若符合公托第一序位兒童，市府補助差額四千元，讓送托準公托比照公托負擔相同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法