二度財產申報不實 鍾東錦挨罰72萬元

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨公布第二八三期「廉政專刊」，內含嘉義、屏東等各地方縣市首長財產申報資料，同時公告今年一至三月財產申報違規罰鍰處分案件名單，其中時任苗栗縣議會議長的鍾東錦，因未據實申報本人債權，被認定故意申報不實，今年一月一三日遭確定處分新台幣七十二萬元。鍾東錦則回應，若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，他也不例外。

監察院本月十日公布現任苗栗縣長鍾東錦財產申報，不僅存款達三億元，名下更有高達六十一筆土地、七筆建物，另信託三筆建物、六十一筆土地，事業投資和美債也破千萬元。不過，監院去年三月公布廉政專刊，認定鍾在二〇一八年十一月一日擔任副議長期間故意不實申報，處分五十六萬元罰鍰。這次又在二〇二〇年十一月一日未據實申報本人債權一筆，經監院查核其所述理由不足採信，認定故意不實申報，昨確認處分七十二萬元罰鍰。

鍾東錦指出，二〇二〇年時的財產申報，在今年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然。二〇一八至二〇二〇年，他政壇資歷不深，很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然他做得還不夠好，檢討的空間還很大，感謝監察院給了他一次學習的機會。

