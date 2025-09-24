為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    二度財產申報不實 鍾東錦挨罰72萬元

    2025/09/24 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院昨公布第二八三期「廉政專刊」，內含嘉義、屏東等各地方縣市首長財產申報資料，同時公告今年一至三月財產申報違規罰鍰處分案件名單，其中時任苗栗縣議會議長的鍾東錦，因未據實申報本人債權，被認定故意申報不實，今年一月一三日遭確定處分新台幣七十二萬元。鍾東錦則回應，若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，他也不例外。

    監察院本月十日公布現任苗栗縣長鍾東錦財產申報，不僅存款達三億元，名下更有高達六十一筆土地、七筆建物，另信託三筆建物、六十一筆土地，事業投資和美債也破千萬元。不過，監院去年三月公布廉政專刊，認定鍾在二〇一八年十一月一日擔任副議長期間故意不實申報，處分五十六萬元罰鍰。這次又在二〇二〇年十一月一日未據實申報本人債權一筆，經監院查核其所述理由不足採信，認定故意不實申報，昨確認處分七十二萬元罰鍰。

    鍾東錦指出，二〇二〇年時的財產申報，在今年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然。二〇一八至二〇二〇年，他政壇資歷不深，很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然他做得還不夠好，檢討的空間還很大，感謝監察院給了他一次學習的機會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播