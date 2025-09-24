《樺加沙挾大雨》溪流量暴增 南化水庫蓄水量9成9

2025/09/24 05:30

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕強颱樺加沙挾帶大豪雨，帶動高屏溪、旗山溪流量暴增，挹注阿公店水庫蓄水量，更透過甲仙堰越域引水，提升南化水庫蓄水量近滿庫，今年水情樂觀、穩定供水，也為明年南部用水提前做準備。

樺加沙颱風為山區帶來大豪雨，以桃源區二十四小時累積雨量四百多毫米最多，其次為茂林區近一九〇毫米，挹注大高雄用水主要河川高屏溪流量暴增，每秒突破二七〇〇立方公尺，也提升旗山溪流量大增，每秒突破八〇立方公尺。

旗山溪挹注阿公店水庫蓄水量，剛完成空庫防淤，蓄水量達七成三，做為農業及民生用水，並透過甲仙堰越域引水近百萬噸，挹注高雄與台南共用南化水庫蓄水量，昨達八千五百多萬立方公尺，提升蓄水率九成九，今年累計已引一．二億萬立方公尺，為明年南部用水提前做準備。

此外，颱風也造成高屏溪原水濁度飆高，昨一度高達三．二萬NTU（濁度單位），水公司動用南化聯通管，從南化水庫引水四十五萬噸，支援高雄民生用水，搭配伏流水、地下水，穩定供水。

市長陳其邁昨視察仁武、旗山區，啟動全面防災應變措施，確保有效排水；高雄氣象站表示，高雄今日降雨趨緩，不過水氣仍多，有局部短暫雷陣雨或雷雨，提醒民眾留意。

