高屏二快政院核定 總經費984億

2025/09/24 05:30

高雄建議八德二路交流道等6項目全被納入 最快2032年完工

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院核定高雄、屏東間東西向第二條快速公路（簡稱高屏二快）建設計畫，總經費約九八四億元，高雄地方建議的六個項目全被納入，預計明年可動工、最快二〇三二年完工。

東西向路廊 銜接國1、國7及國3

高屏二快為銜接國道一號、國道七號與國道三號的東西向路廊，全長廿二．六公里，西起高雄左營區高鐵路、東至屏東縣國道三號九如長治路段，行經高雄左營、仁武、大樹至屏東九如等鄉區，沿線設八處交流道，總經費約九八四億元，預計明年動工。

高市議員邱俊憲昨率先報喜，透露有消息指出，行政院前天已核定計畫，且納入高雄地方建議包括八德二路交流道、國道一號八德二路地區匝道等六個項目；立委李昆澤接續PO出與交通部長陳世凱合照，證實該計畫已由行政院核定。

高雄左營至屏東長治 全長22.6公里

高市交通局長張淑娟指出，還沒接到較正式的訊息，但已有聽聞，很感謝行政院、國發會支持，期待這計畫儘速完工，讓高、屏交通更順暢。

李昆澤強調，高屏二快是連接高雄與屏東的重要幹道，加上不久前內政部都委會審議通過的國道七號，未來高雄路網會更加綿密、更加便利，接下來是高雄交通建設快速發展階段，他會督促各單位加強辦理與協調，讓工程更順利。

白埔園區都計變更案 內政部通過

此外，內政部都市計畫委員會昨審議通過「白埔產業園區設置計畫」都市計畫變更案，高市府指出，園區約八十九公頃土地，其中約五十三公頃將做為半導體製造與關聯廠商專用地，預估可帶來三千億元年產值與四千五百個就業機會。

副市長林欽榮說，為有效銜接園區周邊聯外道路系統及其他半導體供應鏈基地，將推動新市鎮一之二號道路開闢，全長約一．一公里，路寬六十公尺，視實際需求，適時啟動用地取得及多元開發方式籌措經費。

