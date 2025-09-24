高屏第3家 屏基兒童聯評重點中心成立

2025/09/24 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼高雄長庚、高醫之後，屏東基督教醫院成為高屏區第三家通過衛福部核定、成立兒童發展聯合評估重點中心（簡稱兒童聯評重點中心）的醫療院所，昨天舉行揭牌儀式，該中心整合小兒科、復健科、身心科等跨專業團隊，結合篩檢、聯合評估、兒童復健與親職訓練，可增加服務量能、縮短等待時程。

屏東縣衛生局長張秀君表示，屏東縣有四所醫院設有兒童發展聯合評估中心，包括屏東榮總、衛福部屏東醫院、安泰醫院、屏東基督教醫院，如今屏基進一步成立聯評重點中心，規模更大，團隊人力更足，讓發展遲緩或疑似遲緩的兒童在黃金療育期獲得完整的照護。

請繼續往下閱讀...

屏基兒童發展聯合評估重點中心主任王重元表示，屏基持續強化兒童發展篩檢與聯合評估服務，評估案量自二〇一二年的四百一十九位，增至二〇二四年的八百廿一位，成長近兩倍，在成立聯合評估重點中心後人力擴編，預計今年案量將突破千件。

過去屏縣只有兒童發展聯合評估中心，受限於醫事人員的人力與專科醫師的專業，等待評估的時間有時可能達三個月，有的家長因此選擇到高雄設有重點中心的醫學中心，如今屏基成立聯評重點中心，納入更多人才擴充空間加速時效，鄉親即可就近接受服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法