屏菸10/20起休園半年 打造全新景觀

屏菸1936文化基地歸仁路入口將打開東側圍牆，規劃公共庭園。圖為模擬圖。（屏縣府提供）

2025/09/24 05:30

配合屏美館及P-TIMO探索館啟用 進行全區優化與縫合工程

〔記者羅欣貞／屏東報導〕營運三年多的屏菸1936文化基地，為配合園區內的屏東縣立美術館於明年首季完工啟用，以及後年接續登場的P-TIMO（PingTung In Motion）探索館，全區將從十月廿日起休園至明年三月，進行園區景觀優化與縫合工程，以嶄新面貌迎接文化新時代。

屏菸基地佔地四．二公頃，於二〇二二年對外開放以來，逐步打造縣府「大博物館計畫」的核心館所，第一階段完成屏東菸葉館、客家館、原民館常設展；去年並陸續啟用屏東縣典藏中心、文資建材庫房等專業空間。

歸仁路入口規劃公共庭園

前年十月開工的屏東縣立美術館，將屏菸十四號倉庫轉為藝文展示空間，讓參觀者享受如公園美術館般的景緻，預計明年首季完工啟用；興建中的P-TIMO探索館，利用十五及十七號倉庫改造為科學體驗基地，預計二〇二七年啟用。

文化處說，因應新館落成與園區需求，屏菸將休園半年展開景觀縫合計畫，除原菸廠路入口廣場、夜間光環境外，歸仁路入口將規劃為開放的公共庭園，打開既有的東側圍牆，並設置休憩設施，讓園區成為步入式的博物館，更親近城市日常，並與周邊產業、美食串連，帶動觀光效益。

常設展創新內容打造亮點

文化處表示，閉園期間，菸葉館、客家館及原民館常設展將同步優化，融入創新展示手法，為遊客帶來全新體驗；主打沉浸式體驗八、九號倉庫及最受親子喜愛的十號倉庫特展也規劃全新內容，為再度開園營造驚喜亮點。隨著美術館與探索館接力完工後，屏菸1936將完成最後拼圖，迎向大博物館時代。

屏菸1936文化基地將休園半年，進行全區景觀改造。（資料照）

