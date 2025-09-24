為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    《樺加沙挾大雨》台東太麻里溪暴漲 南堤路面龜裂

    達仁鄉安朔村整排十戶鐵皮屋頂被吹掀，軍方協助居民善後。（第二作戰區台東地區指揮部提供）

    達仁鄉安朔村整排十戶鐵皮屋頂被吹掀，軍方協助居民善後。（第二作戰區台東地區指揮部提供）

    2025/09/24 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕樺加沙颱風帶來風雨，南迴太麻里溪暴漲，縱谷池上鄉大坡池又暴滿，市區海濱公園可見漂流木被打上岸超過百公尺，東河鄉港內膠筏被打翻。

    台東縣長饒慶鈴昨天下午視察太麻里溪南堤，由於溪水沖刷路基導致路面龜裂，也擔心上游嘉蘭村一帶部落受影響，建設處表示，先前受到颱風豪雨沖刷，即啟動南迴線緊急疏濬工程，此次山區降雨導致太麻里溪水位上升，但仍維持在安全範圍內。

    達仁整排10戶鐵皮屋頂被吹掀

    樺加沙颱風威力最強是在廿二日深夜到廿三日清晨，東河鄉金樽港漁民一早就發現膠筏被打翻，即使固定在港內也難以倖免，綁在港內大貨輪斷繩，船體隨浪亂擺、撞擊碼頭壞損，所幸災情並不嚴重。

    達仁鄉安朔村復興路一整排房子約十戶的鐵皮屋頂被吹掀，昨天下午綠島外海出現兩個水龍捲，市區最常淹水的更生北路，因更生北路四〇五巷的大排淤塞又淹，晚間在大南橋南端靠近建和部落一帶，土石積滿道路難以前行。

    縱谷部分，池上鄉景點大坡池，繼上次楊柳颱風池水滿溢，昨水位已到達舞台區，由於上次有居民在水勢退去後抓了數麻袋的魚，如今大家摩拳擦掌，等待「老天的恩賜」。

    南迴太麻里溪暴漲，南堤沖刷嚴重，路面龜裂。（民眾提供）

    南迴太麻里溪暴漲，南堤沖刷嚴重，路面龜裂。（民眾提供）

