為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北老屋新生大獎 14處秀城市韻味

    台北市「老屋新生大獎」昨揭曉，「勤美 0km 山物所」獲得評審團大獎。（北市府提供）

    台北市「老屋新生大獎」昨揭曉，「勤美 0km 山物所」獲得評審團大獎。（北市府提供）

    2025/09/24 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處推動都市更新，老屋除了拆除重建，也鼓勵整建維護，成為台北新舊共融的城市韻味；邁入廿五屆的「老屋新生大獎」昨揭曉年度「評審團大獎」三件、「BEST 10」十件以及一件「整建維護特別獎」，台北市都發局副局長陳建華表示，老屋不僅是建築，更是城市文化與生活記憶的載體。

    陳建華說，「老屋新生大獎」近年得獎作品，可見使用者依當代需求，將老屋轉化為兼具實用與創意的空間，讓台北形成新舊共融、溫暖而有韻味的城市風貌。台北老屋新生委員會主席李清志說，城市的進步不是只有硬體建設，而是人的改變，能夠捨棄短暫的利益而看見永恆的城市價值，就是最大的進步。

    三件「評審團大獎」為坍塌老宅修復而成的「After5_步驟六」；「勤美 0km 山物所」在都市中打造山林體驗場域；市定古蹟「博愛路二號店屋」延續街道紋理。唯一的「整建維護特別獎」為「和煦」，將五十年的老厝改造，規劃動線與無障礙設計，滿足長者的生活需求。「BEST 10」包括CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林、Terra土然巧克力專賣店、天津大酒店Vagus hotel&lounge、四務所、市民書店、共生溫室、李臨秋故居（臨秋居）、奎府聚書店、甜酸二號店｜Sweet & Sour Kitchen、臺灣文學糧倉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播