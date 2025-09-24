台北老屋新生大獎 14處秀城市韻味

台北市「老屋新生大獎」昨揭曉，「勤美 0km 山物所」獲得評審團大獎。（北市府提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市都市更新處推動都市更新，老屋除了拆除重建，也鼓勵整建維護，成為台北新舊共融的城市韻味；邁入廿五屆的「老屋新生大獎」昨揭曉年度「評審團大獎」三件、「BEST 10」十件以及一件「整建維護特別獎」，台北市都發局副局長陳建華表示，老屋不僅是建築，更是城市文化與生活記憶的載體。

陳建華說，「老屋新生大獎」近年得獎作品，可見使用者依當代需求，將老屋轉化為兼具實用與創意的空間，讓台北形成新舊共融、溫暖而有韻味的城市風貌。台北老屋新生委員會主席李清志說，城市的進步不是只有硬體建設，而是人的改變，能夠捨棄短暫的利益而看見永恆的城市價值，就是最大的進步。

三件「評審團大獎」為坍塌老宅修復而成的「After5_步驟六」；「勤美 0km 山物所」在都市中打造山林體驗場域；市定古蹟「博愛路二號店屋」延續街道紋理。唯一的「整建維護特別獎」為「和煦」，將五十年的老厝改造，規劃動線與無障礙設計，滿足長者的生活需求。「BEST 10」包括CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林、Terra土然巧克力專賣店、天津大酒店Vagus hotel&lounge、四務所、市民書店、共生溫室、李臨秋故居（臨秋居）、奎府聚書店、甜酸二號店｜Sweet & Sour Kitchen、臺灣文學糧倉。

