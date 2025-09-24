公館拆圓環 民貼標語游擊式抗議

反對公館圓環拆除及填平地下道工程，民眾張貼標語表達抗議。（記者董冠怡攝）

2025/09/24 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除及填平地下道工程預計下週一完成正交路線通車。反對拆除填平的民眾未如動工前夕般聚集陳抗，但仍在銘傳國小、水源劇場間的人行天橋，張貼「萬安做到了施工奇蹟，拆比不拆還順暢」等各式標語表達抗議，雖被市府環保局以違反廢棄物清理法拆除，但拆了又貼，環保局累計已清除五次，但未開罰。

公館圓環拆除從十三日動工，天橋上的標語從「反對拆除圓環、反對填平公車地下道」，隨著工程進度變化，依序出現「你只是在等紅燈」、「選對的人造橋鋪路、選錯的人拆橋填路」、「萬安做到了施工奇蹟，拆比不拆還順暢」。

記者昨天下午經過時，天橋上標語再次被清理乾淨；張貼的民眾表示，廿二日貼上「存活」約十二小時後被清除，晚間再度上架新標語「萬安已為四川鋪好新北市長之路」，民眾說，反正蔣粉愛拆，靈感一直冒出來。

守環團體指出，標語是民眾自發行為，以游擊戰的方式試圖將資訊擴散出去，儘管背負著非常大的裁罰壓力，「仍然希望能夠發揮小小影響力，讓更多人感受到我們的無力。」

環保局清除5次 未開罰

環保局表示，清潔隊因應陳情案及環境例行巡查維護，共計清除五次，並未開罰；若以違反廢棄物清理法第廿七條，得處三千六百元以上、六千元以下罰鍰。

