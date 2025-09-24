蔣萬安怨不補助營養午餐 政院︰北市統籌款增452億

2025/09/24 05:30

〔記者陳鈺馥、孫唯容、何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安昨砲轟中央在財劃法重新分配後，不再補助地方政府推動學校午餐採用國產食材經費，嚴重衝擊孩子權益，苦不能苦孩子，北市將以市府預算支應營養午餐經費。行政院回應，明年度統籌分配稅款，台北市增加四五二億元，居全國之冠。學校，營養午餐、校園水電費等事項，回歸地方辦理。北市府副發言人魏汶萱表示，中央要轉移到地方的權責，連公文都沒有。

蔣︰釐清權責 非單方面決定

蔣萬安昨受訪聲稱，中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，都沒有和地方政府好好溝通、協調、交換意見；其實日前他有當面與行政院長卓榮泰表達，希望中央盡快召開事權會議，盡快釐清相關權責，不是單方面、恣意片面決定。

政院︰落實地方自治 回歸辦理

行政院發言人李慧芝反駁說，明年地方統籌稅款增加四一六五億元，比今年成長達八十九％。為確保地方妥善運用增加的財源，也為落實地方自治精神，相關事項回歸地方辦理，包括道路修整、學校營養午餐，以及校園水電費等。北市統籌分配稅款增加四五二億元居全國之冠，地方首長應本於職責，向市民說明鉅額增加的款項將如何規劃使用。

李慧芝表示，相關討論於九月十三日行政院長卓榮泰與地方政府首長會議時，就已經提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天六都首長都有出席。主計總處十七日再次與各地方政府主計開會討論，也再度充分說明回歸的事權，並於十九日將會議紀錄發送給各地方政府。

魏汶萱表示，九月十三日會議時，蔣萬安當著卓榮泰和李慧芝的面，明確表達中央和地方必須進一步協商，行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入的交換意見；行政院只把自己想講的放在簡報、不聽地方意見就執意做成會議結論，這不是溝通、不是開會，也沒有釐清中央地方權責，甚至連要轉移到地方的權責，連公文都沒有。

