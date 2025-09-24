《颱風雨襲》北市府門面漏水 滿地水桶礙觀瞻

受颱風外圍環流影響，北市市政大樓中庭下起小雨，有廿幾處用水桶、吸水墊接屋頂漏水。（記者甘孟霖攝）

2025/09/24 05:30

議員轟不像話 洽公民眾戲稱跑障礙賽 市府︰已編列預算 年底完工

〔記者甘孟霖／台北報導〕受樺加沙颱風外圍環流影響，昨天台北市大雨不斷，台北市政府大樓中庭也下起小雨，細數有廿幾處用水桶、吸水墊接屋頂漏水，並以小心地滑警示牌圍出漏水區域，洽公民眾經過戲稱好像在跑障礙賽，朝野議員都批評，市府門面如此漏水，實在不像話，應儘速改善。台北市市政大樓公共事務管理中心表示，今年已編列預算修繕，預計年底完工徹底解決漏水。

大樓啟用逾30年 逢大雨就漏水

台北市市政大樓一九九四年完工啟用，迄今已逾卅年；昨天台北市區雨勢不小，從市政大樓西側大門進入，就可看到每逢大雨就漏水的中庭廣場，已擺滿接水的水桶、吸水墊，還有小心地滑警示牌；民眾表示，水桶、吸水墊一天比一天還要多，讓人覺得像是在跑障礙賽，也有礙觀瞻。

議員批若民眾受傷 市府要負責

國民黨議員楊植斗說，市政大樓是台北市的門面，每天往來民眾很多，也常舉辦記者會，擺一堆水桶在大門進入可見的中庭，實在不像話；一旦因地板潮濕導致民眾受傷，市府一定要負起責任；過去大安森林公園展演台遇雨漏水，翻新前先用防水布應急，市府或許可考慮採用。

民進黨議員何孟樺表示，如果是十一樓市長辦公室漏水，公管中心一定不敢拖兩、三年解決，中庭不僅是市府門面，更是局處辦活動場地，遇雨就漏不僅讓洽公民眾困擾，也造成局處不便，應列為延壽工程優先項目，儘快完成，別讓室外大雨、室內小雨成為東區特色。

民眾黨議員黃瀞瑩說，市府大樓已經很老舊，許多東西使用年限都已經到期，市府透過各種方法延長年限，既然已編列十四億預算，希望一次把綠化、工程修繕等問題解決，不能再漏水。

公管中心表示，這兩、三年來，中庭上方的採光罩只要遇到大雨，就會出現局部漏水，雖然做過幾次修補，但效果不佳，未能徹底解決問題。考量大樓已逾卅年歷史，為改善洽公及辦公環境，推動大樓延壽智慧化專案計畫及市政大樓整修工程，當中包含改善中庭採光罩漏水問題，修繕經費約四〇〇萬元。

公管中心表示，修繕內容包括採光罩防水層更新、頂樓導排水系統強化、女兒牆及屋頂防水修繕等，預計十月初進場，十二月底前完工；施工期間將配合假日或人流較少時段施作，降低對大樓運作與通行動線影響。

