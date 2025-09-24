屏東獅子鄉 逾千戶停電 台電工班 徒步搬機具登山搶修

台電工班因道路泥濘，須分頭從兩端徒步進入山區搶修。（台電屏東區處提供）

2025/09/24 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣受到樺加沙颱風影響，造成獅子鄉1019戶停電，台電昨天上午在道路管制解除後，隨即派員進入斷線山區搶修，因車輛無法到達，只能依賴工班徒步到斷點搶修，宛如登山施工，加上連日大雨導致山道泥濘不堪，工班徒步攜帶機具材料並一路排除倒伏的樹枝，辛苦跋涉才到達現場修復，動員2班17位人力全力搶修下，順利於下午5時全數復電。

