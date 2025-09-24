為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    醫學中心急診壅塞 分流輕症病患 假日急症中心 北、桃最快11月上路

    衛福部長石崇良拋「假日急症中心（UCC）」解方，台北、桃園先試辦。（記者邱芷柔攝）

    2025/09/24 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕醫學中心急診壅塞問題嚴峻，衛福部拋出「假日急症中心（UCC）」解方，分流輕症病患。衛福部長石崇良昨表示，健保署將於本週共擬會議討論相關給付，配合公告程序，最快十一月上路，其中台北市、桃園市已選定據點，規劃在週日與連假早上八點至深夜十二點開放，提供發燒、輕度外傷縫合等常見急症服務。

    據點選定 早上8點到深夜12點

    UCC借鏡美、日、德經驗，設於大型醫院車程十分鐘內，收治「急但不重」的病人，避免假日基層診所休診時，病患只能夠湧入急診。健保署統計，急診第四（次緊急）、第五級（非緊急）的患者約占兩成，若能分流至UCC，既能滿足就醫需求，也可紓解醫院壓力。

    提供發燒、輕度外傷 急症服務

    石崇良指出，北市、桃園兩地衛生局長都有急診背景，「很清楚急診壅塞背後有很多因素需要處理，UCC就是其中一個方法，所以他們非常樂意配合。」台北市將利用聯合醫院院外門診中心，因空間大、設備齊全；桃園則規劃結合部分百床以下、平日不開急診的地區型醫院，透過計畫與社區醫護合作，啟動服務。

    至於服務內容，石崇良表示，鎖定週日與連假，提供內科、兒科、外科等門診，「簡單的縫合、外傷處理都可以，小朋友假日發燒，也能到這裡就醫。」同時配備X光、抽血檢驗及藥品，基本輕急症需求都能滿足。

