首屆台泰觀光交流會議 目標200萬人次互訪

首屆台泰觀光交流會議23日在台北圓山大飯店舉辦。（台灣觀光協會提供）

2025/09/24 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕首屆台泰觀光交流會議昨在台北舉辦，聚集台泰觀光產業重要意見領袖，今年會議以「信仰」主題，雙方決議一起打造亞洲的朝聖之路，朝推動台泰互訪兩百萬人次目標前進。

台灣觀光協會（TVA）偕同泰國旅行社協會（TTAA）、泰國旅遊觀光協會（ATTA）策劃台泰觀光交流會議，是首次建立台泰觀光年度交流平台，共有八十八人與會。

台灣觀光協會會長簡余晏表示，此次安排泰方參訪龍山寺、青山宮、欣賞神將表演，感受信仰文化，未來盼以媽祖遶境等遊程，與泰方共同打造亞洲的朝聖之路。榮譽會長葉菊蘭表示，台泰每週一九四班頻繁直飛的航班、互訪人次結構具成長潛力，盼雙方加速商品共同開發與市場行銷，朝互訪兩百萬人次邁進。

TTAA會長Charoen Wangananont表示，首屆會議對台泰旅遊合作別具意義，將連結雙方下一階段目標，催生更多創新合作專案，可謂「鞏固友誼、共創繁榮」。ATTA會長徐佩山則肯定此次會議讓兩地產官學齊聚。

觀光署副署長黃荷婷指出，自二〇一六年對泰免簽、二〇一七年設立曼谷辦事處以來，觀光署持續加強推廣量能，明年也將推出新獎勵措施，與航空公司協力提升運能與載客率，加速達成互訪目標。

會議聚焦在台泰觀光市場分析、節慶觀光與城市文化旅遊經驗分享，決議持續促進兩地業者交流、強化產業合作與經驗分享；聯手開發旅遊商品；爭取增加直飛與班次、提升航班運能，以擴大台泰互訪規模，力拚突破兩百萬人次。明年第二屆會議訂於曼谷舉辦。

