    我生鮮豬肉、蛋品 獲新加坡系統性認證

    台灣生鮮豬肉獲得新加坡系統認證，為台灣豬肉首度獲得國際市場的系統性認證。（資料照）

    2025/09/24 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣生鮮豬肉與相關產品外銷再傳好消息，農業部動植物防疫檢署（防檢署）昨表示，新加坡宣布台灣生鮮豬肉與加工肉品、蛋品與罐頭肉品、蛋品都獲系統性認證，未來只要經我國防檢署或食藥署審查通過並通知星國，就可輸出到當地市場，這是我國首度獲國際市場系統認證。

    我國生鮮豬肉去年開始外銷星國，大獲喜愛。防檢署表示，星國五月七日派員來台查核豬肉屠宰場與肉品加工廠，在跨部會合作下，星國同意新增四家豬肉屠宰場、七家肉品加工廠、二家牛肉罐頭加工廠及一家供肉品加工廠原料家禽屠宰場等共十四家業者獲認證，連同先前已通過系統性認證的蛋品及豬禽肉罐頭，我國冷藏冷凍豬肉及內臟、加熱肉品（豬牛禽）蛋品及罐頭肉品（豬牛羊禽）蛋品，都獲星國系統性認證。

    防檢署組長高黃霖說明，獲星國系統性認證，代表未來我國肉品生產設施只要經防檢署或衛福部食藥署審查通過，通知星國，就可出口到當地市場。高黃霖表示，這是我國首獲出口國系統性認證，將有利爭取其他出口國的系統性認證。

