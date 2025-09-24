剴剴案高院首度開庭／惡保母求輕判 民團：應判無期

高等法院昨天下午首次開庭審理「剴剴案」，提訊保母劉彩萱、劉若琳姊妹。高院外民眾聲援剴剴。（記者陳逸寬攝）

2025/09/24 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹被控凌虐一歲十月大男童「剴剴」致死，台北地院國民法官庭將劉彩萱判處無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判十八年徒刑，全案上訴，高院昨首度開庭，劉彩萱請求減刑、劉若琳辯稱無罪，檢方則主張劉若琳判刑過輕；民團兒虐零容忍發言人鄭瑄霓指出，劉彩萱姊妹是「以凌虐兒童為樂的殺人魔」，高院都應重判無期徒刑，政府亦應儘速成立兒少部，維護兒童權益。

劉彩萱請求減刑、劉若琳辯稱無罪

劉彩萱姊妹和檢方均上訴高等法院，高院昨提訊雙腳戴上腳鐐的劉家姊妹開庭，旁聽民眾擠爆高院可容納百人的刑專一法庭，另開放延伸法庭供旁聽，關心兒少權益的民進黨立委郭昱晴也特地到場旁聽。

請繼續往下閱讀...

劉彩萱一審尾聲當庭痛哭認罪，仍被北院依故意傷害兒童致死等罪重判無期徒刑，她上訴高院否認「剴剴」的頭部、生殖器等傷勢是她造成，主張北院判她無期徒刑過重，劉若琳則做無罪答辯；高檢署僅針對劉若琳的量刑部分提起上訴，主張一審判刑過輕。

昨劉家姊妹都委由辯護律師答辯；劉彩萱的律師指稱，不僅「剴剴」頭部等處傷勢非劉彩萱造成，她有照顧「剴剴」餵他喝牛奶、吃藥，且無前科，國民法官受媒體錯誤資訊影響，一審判她無期徒刑過重；劉若琳律師主張，北院認定劉若琳和劉彩萱有犯意聯絡、應可預見「剴剴」傷重死亡等，均違反經驗法則和論理法則，亦對鑑定人的公正性存疑。下次庭訊定十一月十日。

政府應儘速成立兒少部

昨高院外有大批婦團、民團到場聲援「剴剴」，要求重判劉家姊妹。鄭瑄霓指出，劉家姊妹虐死「剴剴」犯行，令人髮指，「情緒失控是殺人理由嗎？」一個不到兩歲男童全身佈滿傷勢，被凌虐至精神崩潰，劉若琳上訴竟主張無罪，「台灣不能再有下一個剴剴」，姊妹兩人至少都要判無期徒刑。

鄭瑄霓亦指出，我國保護兒少權益的努力非常不足，政府應儘速成立兒少部，試問「發生『剴剴』被虐死事件，至今有那些官員被追究責任？」如日本等先進國家都有類似政府部門。

高等法院昨天下午首次開庭審理「剴剴案」，提訊保母劉彩萱。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法