中油、玉山銀攜手 推動環境永續

2025/09/24 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕台灣中油公司昨日與玉山商業銀行簽署生物多樣性保育合作意向書，宣示雙方攜手推動環境永續工作，致力提升自然生態保育及環境永續，體現企業聯盟對台灣環境的承諾與積極實踐。

台灣中油永續長廖惠貞副總經理、玉山銀行永續長張綸宇資深副總經理昨天代表雙方簽署；廖惠貞表示，台灣中油長期致力推動低碳營運與自然保育，興建觀塘液化天然氣接收站即保留大面積藻礁，投入藻礁、柴山多杯孔珊瑚保育監測，復育小燕鷗繁殖棲地，並持續推動環境教育。

台灣中油成立全國第一個「生態保育公益信託基金」，支持國內各項生態保育行動及相關研究計畫；以「港區即保育區」為核心理念，啟動「永安珊瑚方舟保種計畫」、展開深澳港供輸服務中心周邊的珊瑚生態監測，目前也持續盤點其他運營場域中具生態潛力熱點，包含桃園及高雄煉油廠、石門及蘇澳供油中心等地，逐步展開涵蓋海域及陸域的生態調查與棲地營造等積極保育作為。

一一四年響應國際生物多樣性公約，致力達成保育全球三十％海陸域面積（30X30）的目標，向主管機關提出OECMs（其他有效保育區或保育共生地）共二個陸域、一個海域運營場域認證申請，審查結果預計今年底出爐，呈現台灣中油長期重視自然資產管理並落實成效，對生態棲地及增進生物多樣性價值具正向影響。

多年來，台灣中油與學術界及外部專業團體攜手合作，在營運場域的生物多樣性保育工作已有具體成果，昨天再與玉山銀行跨界合作，雙方合作項目含共同推動生物多樣性維護、海陸域OECMs認證，響應30X30目標等。

廖惠貞表示，在全球綠色浪潮下，台灣中油將持續秉持穩定供應能源、環境保護及生態保育的使命，與玉山銀行一同描繪金融導入與生態共生的永續藍圖，為台灣企業界提供具前瞻性的合作典範。

