今年首例 20多歲外籍男性確診本土副傷寒

2025/09/24 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內出現今年首例本土副傷寒病例！疾病管制署昨公布一名廿多歲外籍男性返台後確診副傷寒，所幸已康復出院，這名男子曾在六月下旬至八月上旬赴印度旅遊，返台短暫居住中部，八月底出現發燒、腹瀉、頭痛等症狀，九月初就醫住院，十日檢驗確診，個案同住三名接觸者採檢送驗結果均為陰性。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，截至九月廿二日，今年副傷寒累計一例本土病例。回顧近五年，二〇二一至二〇二五年本土病例數分別為一、六、廿六、三、一例，境外移入病例則在二〇二三與二〇二四年間出現共四例，感染國家包括印尼、印度與柬埔寨。國際上，每年約有二一六萬例副傷寒病例，其中逾九成集中在南亞，主要國家為巴基斯坦、印度與尼泊爾，全球每年約造成一．四萬人死亡，多數為兒童。

疾管署發言人曾淑慧說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為一至十天，可傳染期為一至二週，常見症狀有持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

曾淑慧說，若民眾出現發燒、腹瀉等疑似症狀，應盡快就醫，並主動告知旅遊及飲食史；醫療院所如發現疑似個案，應於廿四小時內通報。

她也呼籲，民眾隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染。

