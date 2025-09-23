高雄路竹北嶺國小 發台語文獎學金

2025/09/23 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市路竹區北嶺國小是全國第一間台語實驗學校，師資和經費相當有限，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會（簡稱發枝台語基金會）與校方合作設立「台語文獎學金」，首屆獎勵三十名成績優秀學生。

北嶺國小歷經一年多籌備，獲高市教育局核准設立台語實驗小學，由於具有台語教學特色且為全國第一間，今年北嶺小一招生率逆勢增加約四成，還有家長專程從橋頭區帶小孩來就讀，在全國普遍因招生率過低而廢校或減班大環境下，北嶺國小反而逆勢成長，凸顯台語實驗學校有其社會需求。

發枝台語基金會在北嶺國小設立台語文獎學金，每學期提供各年級各班台語成績前三名學生獎學金，另參加校內及市級、全國級相關台語文競賽前三名及台語認證成績優異也都有獎勵。

成功大學台文系教授兼發枝台語基金會執行長蔣為文表示，二年前台灣南社向市長陳其邁建議，由於客語和原住民族實驗學校均已存在多年，獨缺台語學校，當時陳其邁立即表達支持，並交由教育局研辦，經二年規劃終於成立，期待未來能補足該有的師資與人力，以發揮台語學校該有的成效。

