高雄車站兩側公辦都更 投資逾95億

高雄車站東西兩側公辦都更案投資逾95億元，圖為完工模擬圖。（都發局提供）

2025/09/23 05:30

開發3棟高樓 選出最優申請人 目標2034年完工

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高雄市政府昨公告「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」，由冠德建設獲選最優申請人，估總投資逾九十五億元、目標二〇三四年完工。

請繼續往下閱讀...

區位優勢極佳 台鐵、捷運交通便捷

高市都發局說明，該都更案區位優勢極佳，朝北串接左營高鐵科技之心、南緊連亞洲新灣區，鏈結S廊帶發展核心，整合商辦、住宅、零售等機能，加上台鐵、捷運公共運輸優勢，以及未來高鐵延伸至高雄車站的願景，將成高雄旗艦型開發計畫。

借鏡東京「虎之門之丘」 有商辦、住宅

冠德建設董事長馬志綱表示，公司相當看好高雄，與日本森大廈都市企劃株式會社合作，借鏡東京「虎之門之丘」複合式開發經驗，打造高雄車站成為「有人生活、有人造訪」的城市空間。

蓋立體連通天橋 串聯至車站天棚

三塊基地規劃興建二．九萬坪量體，兩棟分別為地上廿二至廿六層、地下六層住辦及商業大樓，一棟為地上卅一層與地下六層的住宅大樓，冠德承諾額外提供七千五百萬元，建置立體連通天橋，串聯至高雄車站三樓天棚。

都更案納入冠德集團既有「天使基金五千萬」計畫 ，扶植在地新創產業，並結合所取得高雄車站下沉式廣場經營權，形塑具現代機能的經貿都心。

旗津輪渡站改造動工 明年中完工

此外，旗津渡輪是旗津居民與觀光客的重要交通工具，旗津輪渡站更是連結旗津區與鼓山區的交通樞紐，高雄市交通局昨天起針對輪渡站外觀、公廁、候船空間進行改善工程，預計明年中完工。

輪船公司代理總經理黃信穎表示，改善工程配合「灣區大港、旗津領航」旗艦計畫，施工範圍包括塔樓重新整理，另老舊損壞的窗戶一併改善，形塑更亮眼的視覺效果，進而能帶動旗津觀光效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法